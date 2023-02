Nova lesão? Neymar não vai jogar hoje pelo PSG contra o Montpellier

Jogador vai ficar fora do próximo jogo do PSG. Foto: Reprodução C. Gavelle / PSG

O Paris Saint-Germain publicou a lista de relacionados para o jogo de quarta-feira, 1º de fevereiro, contra o Montpellier na vigésima primeira rodada do Campeonato Francês. O nome de Neymar, entretanto, não aparece na convocação. O clube emitiu nota para informar o motivo do brasileiro ficar fora da partida.

O brasileiro Neymar é o novo desfalque do PSG na temporada. O atacante está fora do jogo contra o Montpellier na quarta-feira, 1º de fevereiro, pela rodada do Campeonato Francês. O clube informou que Neymar apresentou 'fadiga muscular' e por isso vai continuar em tratamento no departamento médico.

A preocupação do time francês é que o elenco tem as oitavas de final da Champions no dia 14 de fevereiro contra o Bayern de Munique. Apesar de não ser um sério problema físico, o clube permanece em alerta com seus jogadores.

Confira a lista de relacionados.

Onde assistir o jogo do PSG?

O jogo do PSG contra o Montpellier na quarta-feira será transmitido no Star Plus, plataforma de streaming por assinatura.

Os canais ESPN são responsáveis pelos direitos de transmissão do Campeonato Francês. A emissora, entretanto, optou por não exibir o embate nesta quarta. Só dá para assistir ao jogo na plataforma de entretenimento e esportes.

Disponível por diferentes valores, o Star+ está disponível no site (www.starplus.com) ou aplicativo para celular, tablet ou smartv.

Números do brasileiro na temporada

O camisa 10 da Seleção Brasileira apresentou um dos melhores começos de temporada no Paris. São 25 jogos disputados entre o Campeonato Francês, Copa da França, Champions e Supercopa da França com 17 gols marcados e 15 assistências.

Na Supercopa da França, o Paris Saint-Germain venceu o Nantes por 4 a 0, com dois gols do brasileiro, para conquistar o primeiro título da temporada.

Neymar disputou a Copa do Mundo do Catar com o Brasil em novembro e dezembro de 2022. Ele marcou de pênalti contra a Coréia do Sul nas oitavas e contra a Croácia nas quartas de final.

