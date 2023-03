O Flamengo pode ser eliminado do Carioca 2023 se perder para o Vasco?

Entenda o cenário do Flamengo no Campeonato Carioca contra o Vasco nesta segunda-feira, 13 de março, pela semifinal

Pela semifinal do Campeonato Carioca, o Flamengo vai enfrentar o Vasco nesta segunda-feira, 13 de março, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h10 (Horário de Brasília). O Clássico dos Milhões promete grandes surpresas em campo, valendo a vaga na grande final.

Se perder para o Vasco nesta segunda-feira, o Flamengo não é eliminado do Campeonato Carioca. Este é apenas o primeiro jogo da semifinal e por isso os times ainda irão disputar a volta.

No entanto, uma derrota no Clássico dos Milhões nesta segunda pode deixar o Rubro-Negro em desvantagem na competição, ou seja, terá que se desdobrar para garantir a vitória no segundo jogo da decisão no Campeonato Carioca da temporada.

Se vencer nesta segunda, o Flamengo chega para jogar a partida de volta com a vantagem. Daí, terá que empatar ou vencer o Vasco para chegar até a grande final.

É importante ressaltar que, como terminou na frente do Rubro-Negro na classificação da Taça Guanabara, o Vasco tem a vantagem do empate. Por isso, se a soma dos placares ficar na igualdade, o Cruz Maltino avança.

O jogo do Flamengo e Vasco será transmitido na Band, BandSports e no site da Band ao vivo.

Quem vai ser o adversário do Flamengo na final?

Se o Flamengo ganhar na semifinal, o clube de Vitor Pereira pode enfrentar o Fluminense ou o Volta Redonda na grande final do Campeonato Carioca. Os dois times disputam a outra semifinal na temporada.

O Fluminense venceu a Taça Guanabara em cima do próprio Flamengo. Caso o reencontro aconteça, será logo depois do Tricolor garantir o título da primeira fase da competição, deixando a rivalidade em alerta cada vez mais.

A final do Campeonato Carioca ainda não tem data para acontecer. Será jogada em duas partidas, ida e volta, com local e horário a serem definidos também.

Quando é o jogo de volta no Carioca?

O jogo de volta entre Vasco e Flamengo está marcado para 19 de março, próximo domingo, às 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, pela semifinal do Campeonato Carioca.

O vencedor nesta segunda terá a vantagem para a segunda partida. A transmissão será no canal CazéTV, disponível no Youtube e na Twitch, plataforma de vídeos online, de graça para todos os torcedores.

O vencedor vai para a final do Campeonato Carioca.

