O que o Palmeiras precisa para ser campeão do Paulistão 2023?

Atrás do placar, o Verdão precisa vencer o Água Santa para ficar com o troféu

Neste domingo (09), às 16h (horário de Brasília), o Palmeiras recebe o Água Santa em partida da decisão do Campeonato Paulista 2023. No jogo de ida, o resultado foi de 2 a 1 para a equipe de Diadema, então se quiser o título, o Palestra precisa obrigatoriamente vencer o Netuno.

Saiba: quem vai substituir o Piquerez no Palmeiras?

De quanto o Palmeiras precisa ganhar para ser campeão?

Para ser campeão o Palmeiras precisa necessariamente vencer o Água Santa por dois ou mais gols de diferença. Por exemplo: se o Verdão marcar apenas um gol, a decisão vai para os pênaltis. Já em caso de empate ou derrota alviverde, a taça fica com o clube de Diadema.

No último domingo (02) a decisão do Paulistão se iniciou. O primeiro duelo foi realizado na Arena Barueri, com mando do Água Santa. No final, o Netuno bateu o atual campeão brasileiro por 2 a 1.

O jogo vale o vigésimo quinto título estadual da história do clube. No ano passado o Palmeiras foi campeão após bater o São Paulo. O cenário naquela altura era pior. No jogo de ida o tricolor paulista bateu o rival por 3 a 1. Já na volta, com o Allianz Parque lotado, o time da cabeça fria e coração quente goleou o soberano por 4 a 0.

Palmeiras x Água Santa – Final do Campeonato Paulista de 2023 – Jogo de volta

Data: Domingo, 09 de abril.

Horário: 16h – Horário de Brasília

Local: Allianz Parque

Como vem o Palmeiras?

Na última quarta-feira (05), o alviverde estreou na Libertadores e com derrota. O jogo foi no estádio Hernarndo Siles, em Laz Paz, a 3.637 metros acima do nível do mar. O adversário foi o Bolívar que venceu por 3 a 1.

Abel Ferreira levou somente jogadores reservas para essa partida, visando a final do Paulistão. Apenas Gabriel Menino e Breno Lopes, que fizeram parte do elenco titular no domingo, atuaram na Bolívia.

Artur, novo reforço palestrino iniciou o jogo. Richard Rios, outra contratação palmeirense, entrou na etapa final. Ambos, não podem disputar a final do Paulistão. Isso porque, já atuaram na competição em outros clubes, RB Bragantino e Guarani, respectivamente.

O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez se lesionou na primeira parte da final. O uruguaio sofreu uma entorse no joelho direito e será desfalque. O substituto mais cotado é o garoto Vanderlan.

Onde assistir a final do Campeonato Paulista?

Na TV aberta a opção é a Record. O pay-per-view Premiere, também transmite a final. No Youtube, o canal do Paulistão exibirá a partida gratuitamente e com imagens.

No streaming existem 4 caminhos: Hbo Max, GloboPlay (só para assinantes do Premiere), PlayPlus e Paulistão Play.

VEJA: Qual é a numeração do Palmeiras na Libertadores 2023?