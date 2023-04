Onde assistir Atalanta x Roma online e horário do Italiano - 24/04

O clássico italiano Atalanta x Roma fecha a 31ª rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, 24 de abril. O duelo será no Estádio Atleti Azzurri d'Italia, em Bérgamo, às 15h45, horário de Brasília. Ambas as equipes brigam na parte de cima da tabela.

Com 49 pontos, a Atalanta não vence há dois jogos e por isso ocupa a sétima posição. Até o fim da temporada, o time azul briga por uma vaga na zona de classificação da Champions.

Já a Roma de José Mourinho garantiu a classificação na semifinal da Liga Europa. Em quarto lugar com 56 pontos, pode se igualar à Juventus na pontuação e, quem sabe, destronar a adversária nas próximas rodadas.

Onde vai passar Atalanta x Roma hoje ao vivo

A partida entre Atalanta x Roma será transmitida na ESPN 4 e Star Plus ao vivo nesta segunda-feira. O torcedor pode curtir na TV paga e no serviço de streaming.

Os canais ESPN só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. É preciso ter a emissora esportiva na programação para assistir o clássico italiano hoje.

Caso contrário, dá para assistir também no Star Plus, serviço de streaming. Se você é assinante pode acompanhar no computador ou no aplicativo para celular, tablet e smartv. Se não é, entre no site e escolha o melhor pacote ao seu bolso.

Escalações de Atalanta x Roma

Atalanta: Musso; Scalvini, Djimsiti, Rafael Tolói; Maehle, Éderson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners, Hojlund e Zapata.

Roma: Rui Patrício; Mancini, Smalling, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Abraham, Pellegrini e Dybala.

Os anfitriões não vão ter Hateboer, Ruggeri e Lookman no jogo de hoje.

Para José Mourinho, técnico da Roma, Wijnaldum e Karsdorp seguem fora.

Resultados da rodada

No fim de semana, a trigésima primeira rodada trouxe dez partidas. O duelo entre Atalanta x Roma fecha a rodada nesta segunda-feira. Confira os resultados até aqui.

Sexta-feira, 21/04:

Verona 2 x 1 Bologna

Sábado, 22/04:

Salernitana 3 x 0 Sassuolo

Lazio 0 x 1 Torino

Sampdoria 1 x 1 Spezia

Domingo, 23/04:

Empoli 0 x 3 Inter de Milão

Monza 3 x 2 Fiorentina

Udinese 3 x 0 Cremonese

Milan 2 x 0 Lecce

Juventus 0 x 1 Napoli

