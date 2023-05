Onde assistir Benfica hoje x Braga: horário do jogo sábado (06/5)

O Benfica recebe o Braga neste sábado, 06 de maio, no Estádio da Luz, em Lisboa, para disputarem o confronto da rodada de número 31 no Campeonato Português. O jogo tem início às 16h30, horário de Brasília, e transmissão ao vivo. Saiba onde assistir Benfica hoje ao vivo.

Com 77 pontos, o Benfica segue na liderança com vantagem de quatro pontos contra o Porto, segundo colocado. O Braga, adversário deste sábado, tem a pontuação de 71, vivo na briga pelo título.

Onde assistir Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica hoje tem transmissão exclusiva no Star Plus, serviço de streaming. Torcedores de todos os estados do Brasil vão assistir ao confronto neste sábado.

É preciso ser assinante para acompanhar a programação do Star Plus. O valor da mensalidade é R$ 40,90 e dá para assistir no celular, tablet, smartv e computador.

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Onde assistir: Star Plus

Corrida pelo título do Campeonato Português

Faltando quatro rodadas para o fim da temporada, três equipes estão vivas na briga pelo título do Campeonato Português. O Benfica é o líder com 77 pontos, o Porto é o segundo colocado com 73 e o Braga em terceiro lugar com a pontuação de 71.

Os anfitriões precisam vencer para afastar ainda mais o Braga e o Porto. Se os visitantes somarem três pontos contra o Benfica neste sábado aí a disputa fica completamente aberta na reta final. O Braga iria para 74 pontos, com a diferença de três pontos.

Para ser campeão, o Benfica tem que vencer todos os quatro jogos que faltam. O Porto só entra em campo na segunda-feira, contra o Arouca, mas também torce por um empate ou derrota do Benfica.

Escalações de Benfica x Braga

Os dois times tem chances de ganhar Campeonato Português na temporada. Para o duelo deste sábado vão escalar os titulares. O Benfica só não pode contar com Draxler, enquanto o Braga tem a baixa de Castro.

Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Silva, Otamendi, Bah; Chiquinho, Florentino, Aursnes; João Mário, David Neres e Gonçalo Ramos.

Braga: Matheus; Gómez, Tormena, Niakaté, Sequeira; Racic, Horta, Ricardo Horta, Medeiros; Bruma e Abel Ruiz.

Quantas rodadas faltam para acabar o Campeonato Português?

Já foram 30 rodadas do Campeonato Português, portanto agora só faltam quatro para terminar a temporada na elite do futebol português.

Diferente de outras competições europeias, apenas dezesseis clubes disputam a primeira divisão.

1 Benfica - 77 pontos

2 Porto - 73 pontos

3 Braga - 71 pontos

4 Sporting - 64 pontos

5 Arouca - 48 pontos

6 Vitória SC - 44 pontos

7 Famalicão - 42 pontos

8 Chaves - 40 pontos

9 Casa Pia - 40 pontos

10 Vizela - 39 pontos

11 Rio Ave - 38 pontos

12 Boavista - 37 pontos

13 Portimonense - 34 pontos

14 Gil Vicente - 31 pontos

15 Estoril - 28 pontos

16 Marítimo - 22 pontos

17 Paços Ferreira - 20 pontos

18 Santa Clara - 16 pontos

