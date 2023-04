Onde assistir Cametá x Remo ao vivo na semifinal do Paraense - 21/04

O Cametá recebe o Remo nesta sexta-feira, 21 de abril, no Estádio Parque do Bacurau, para o primeiro jogo da semifinal no Campeonato Paraense. A bola vai rolar em Cametá x Remo às 16h30, horário de Brasília, com transmissão de graça na TV e na internet.

O Remo venceu o Caeté nas quartas de final enquanto o Cametá passou pelo São Francisco.

Assistir Cametá x Remo ao vivo hoje

A TV Cultura (PA) e o Youtube vão transmitir o jogo do Cametá e Remo nesta sexta-feira. O duelo é válido pela semifinal do Campeonato Paraense.

O canal da Cultura só está disponível no estado do Pará. A afiliada opera no canal 2 e é afiliada-mista entre a Cultura e a TV Brasil. Aproveite torcedor, dá para curtir do conforto do seu sofá em casa.

Para quem quer acompanhar a partida e está fora do estado do Pará é só entrar no canal da Cultura no Youtube. A plataforma de vídeos disponibiliza as imagens de graça para qualquer usuário. Não precisa pagar nada para assistir.

Como funciona o Campeonato Paraense?

Doze equipes disputam a primeira rodada do Campeonato Paraense na temporada. Elas são divididas em três grupos de quatro cada, onde jogam contra os adversários dos outros grupos por oito rodadas em pontos corridos.

Os oito melhores classificados em cada chave avançam para as quartas de final, independente do grupo. Os dois últimos, piores na tabela, são rebaixados para a segunda divisão paraense. As quartas de final e a semifinal são jogadas em ida e volta, enquanto o perdedor da semifinal disputará o terceiro lugar.

Os ganhadores das semis vão para a final, também jogada em duas partidas.

Quantos títulos de Campeonato Paraense o Remo tem?

O Remo tem 47 títulos do Campeonato Paraense. É o segundo maior campeão da história do estadual, atrás apenas do Paysandu com a diferença de dois troféus.

O time de Belém ganhou nos anos de 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1924, 1925, 1926, 1930, 1933, 1936, 1940, 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1960, 1964, 1968, 1973, 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2004, 2007, 2008, 2014, 2015, 2018, 2019 e 2022 pela última vez.

O Remo é o atual campeão do Campeonato Paraense. O time busca se consagrar com o bicampeonato e assim alcançar o Paysandu na primeira posição do ranking.

Escalações de Cametá x Remo

Cametá: Pedro Henrique; Osvaldir, Marcos, Taison, George; Rayro, Leo Pará, Ryan; Luis, Pet e Alexandre.

Remo: Vinícius; Lucas Mendes, Ícaro, Diego Guerra, Leonan; Anderson Uchôa, Rodriguinho, Pablo Roberto; Jean Silva, Rogério e Fabinho.

Pé na estrada, rumo à Cametá! 📍 Na bagagem vai todo o amor do Fenômeno Azul! ❤️🦁 📸 Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/vJBe3nKyRt — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) April 20, 2023

