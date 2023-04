Onde assistir Casa Pia x Sporting hoje no Campeonato Português (9/4/23)

Após o empate no meio da semana, o Sporting volta a jogar neste fim de semana pelo Campeonato Português. O elenco visita o Casa Pia neste domingo, no Centro Desportivo Nacional do Jamor, às 14h (Horário de Brasília). Saiba como assistir Casa Pia x Sporting ao vivo e todos os detalhes.

Os anfitriões ocupam a sétima posição com 38 pontos, enquanto o Sporting vem em quarto lugar com 54.

Assistir Casa Pia x Sporting hoje ao vivo

Casa Pia x Sporting hoje terá transmissão no Star Plus ao vivo neste domingo. A partida é válida pela reta final do Campeonato Português e não vai passar em nenhum canal da televisão.

Nenhuma emissora optou por transmitir a partida do futebol internacional hoje. A única opção do torcedor é sintonizar o Star Plus, serviço de streaming por assinatura. Acesse o site (www.starplus.com) e obtenha a assinatura por R$ 32,90 por mês.

Como funciona o futebol em Portugal?

O futebol em Portugal é dividido em divisões, assim como o brasileiro. A primeira divisão leva o nome de Primeira Liga, onde os principais clubes do país buscam o título.

O Campeonato Portugal traz 18 equipes que jogam 34 rodadas, divididas em dois turnos. O primeiro colorado será declarado o campeão português, os dois melhores vão para a Champions, o terceiro para a Liga Europa e o quarto e quinto colocado para as qualificatórias da Conference League.

Próximo jogo do Sporting

Depois de enfrentar o Casa Pia no Campeonato Português, o Sporting tem pela frente o jogo contra a Juventus, válido pelas quartas de final da Liga Europa. O sorteio da UEFA definiu cada um dos embates no mata-mata.

O jogo de ida está marcado para quinta-feira, 13 de abril, às 16h, no Juventus Stadiun, na Itália. Quem vencer garante a vantagem para o segundo embate.

