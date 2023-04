Onde assistir CRB x ASA ao vivo hoje na final do Alagoano - 08/04

Em clima de final e muita rivalidade em campo, as equipes de CRB x ASA disputam a partida de volta na final do Campeonato Alagoano neste sábado, 08 de abril, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A bola vai rolar às 16h (Horário de Brasília) com transmissão ao vivo no estado.

No primeiro jogo, o CRB venceu por 2 a 0, com gols de Fábio Alemão e Mike dos Santos. O time só precisa do empate para levantar a taça e soltar o grito de campeão.

O CRB tem 32 títulos, enquanto o ASA tem sete.

Onde vai passar CRB x ASA hoje ao vivo

O jogo do CRB x ASA hoje tem transmissão na BAND (AL), pay-per-view Nosso Futebol e na plataforma de streaming por assinatura DAZN.

A final do Campeonato Alagoano será transmitida pela afiliada da Rede Bandeirantes para todo o estado do Alagoas neste sábado. É de graça e o torcedor não precisa assinar nada para assistir.

Outra opção é o pay-per-view Nosso Futebol, disponível entre as plataformas Sky, DirecTV GO e Claro. Entre em contato com o seu operadora para comprar o pacote de canais de futebol.

Caso seja assinante da DAZN, streaming de esportes, pode assistir também na plataforma.

Caminho das equipes até a final

Para chegar até a final, CRB x ASA tiveram um longo caminho no Campeonato Alagoano. Passaram pela primeira fase e depois a semifinal, com nove confrontos até aqui.

O CRB terminou a primeira fase do estadual em primeiro lugar, com 19 pontos. Foram seis vitórias e um empate, enquanto na semifinal venceu o Coruripe no primeiro jogo (2x3) e no segundo (3x1).

Do outro lado, o ASA garantiu-se com a vice-liderança da tabela com 11 pontos, oito a menos que o líder CRB, com três vitórias, dois empates e duas derrotas. Após sete confrontos, empatou com o Murici no jogo de ida da semifinal (1x1) e venceu o confronto de volta (1x0).

O Campeonato Alagoano é disputado por oito times. Em turno único, as equipes disputam sete rodadas em pontos corridos onde só os quatro primeiros vão para as semifinais. O último é rebaixado para a segunda divisão.

A semifinal acontece em duas mãos, assim como a final. O torneio é disputado desde 1927, quando o CRB se tornou o primeiro campeão.

O que acontece se der empate?

Em caso de empate na soma dos placares entre CRB x ASA, o regulamento do Campeonato Alagoano prevê que a disputa de pênaltis defina quem será o campeão do Campeonato Alagoano de 2023, seguindo os critérios da International Board.

Não existe prorrogação no Alagoano, assim como o critério do gol fora de casa.

