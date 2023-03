Onde assistir Dinamarca x Finlândia ao vivo e horário das Eliminatórias - 23/03

Saiba como assistir ao duelo entre seleções. Foto: Reprodução Robert Hernandez Villalta by Pexels

Clássico nórdico será transmitido nesta quinta-feira na TV paga e no serviço de streaming

Tem clássico de seleções hoje! As equipes nórdicas Dinamarca e Finlândia se enfrentam nesta quinta-feira, 23 de março, pela primeira rodada do grupo H nas Eliminatórias da Eurocopa. O duelo vai começar às 16h45 (Horário de Brasília), no Estádio Parken, em Copenhague.

Também estão no grupo H as seleções de Cazaquistão, Eslovênia, Irlanda do Norte e San Marino.

Onde vai passar jogo da Dinamarca x Finlândia hoje

O jogo da Dinamarca x Finlândia hoje vai passar na ESPN 4 (TV paga) e no Star Plus (Streaming), ao vivo para todos os estados do Brasil.

O canal está disponível em operadoras por assinatura. Entre em contato com o seu operador se você não tem a emissora na programação. Já o Star Plus é uma plataforma de streaming por assinatura.

Acesse o site (www.starplus.com) para comprar o pacote e tenha acesso à programação.

Escalações

As seleções devem entrar em campo nesta quinta-feira, pelas Eliminatórias da Euro, da seguinte forma:

Provável escalação da Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Jensen, Larsen; Damsgaard, Braithwaite e Wind.

Provável escalação da Finlândia: Hradecky; Alho, Vaisanen, Ivanov, Jensen; Kallman, Kairinen, Maenpaa, Kamara; Antman e Teemu Pukki.

Histórico de confrontos

O clássico do futebol internacional já foi disputado entre Dinamarca e Finlândia em 63 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt. Os dinamarqueses acumulam 40 vitórias, com onze empates e apenas 12 vitórias para os finlandeses.

A Finlândia venceu a última partida por 1 a 0, na Eurocopa passada. O clássico é equilibrado dentro de campo, mas a Dinamarca garantiu melhores resultados na Eurocopa e também na Copa do Mundo do Catar.

Onde e quando será a próxima Eurocopa?

A Eurocopa 2024 será realizada na Alemanha, entre 14 de junho e 14 de julho, entre as cidades de Berlim, Colônia, Dortmund, Dusseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburgo, Leipzig, Munique e Stuttgart.

A transmissão ainda não foi definida.

