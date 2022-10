Onde assistir jogo do Bayern hoje e horário ao vivo - 29/10/22

Onde assistir jogo do Bayern hoje e horário ao vivo – 29/10/22

Se vencer o Mainz neste sábado, o Bayern de Munique assume a liderança do Campeonato Alemão. A partida é válida pela décima segunda rodada às 10h30 (Horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique. Confira onde assistir jogo do Bayern hoje ao vivo.

Que horas é o jogo do Bayern hoje

O jogo do Bayern hoje começa às 10h30, dez e meia da manhã (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na Alemanha, neste sábado.

Como a transmissão segue o horário de Brasília, torcedores que moram nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia, Acre e Amazonas, além de Fernando de Noronha, devem ficar atentos com as diferenças.

A Allianz Arena, em Munique, é a casa do Bayern. Com capacidade para 75 mil torcedores, o espaço deve estar lotado neste sábado com a presença dos anfitriões.

Onde assistir jogo do Bayern hoje DE GRAÇA hoje?

O OneFootball vai transmitir de graça o jogo do Bayern hoje às dez e meia da manhã (horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o torcedor deve sintonizar a plataforma de futebol para assistir ao jogo neste sábado ao vivo e de graça. É só baixar o OneFootball ou acessar o site no computador ou celular (www.onefootball.com).

Horário: 10h30 (horário de Brasília)

Local: Allianz Arena, em Munique, na Alemanha

Onde assistir: OneFootball

Informações de Bayern de Munique x Mainz

Já classificado para as oitavas de final da Champions, o Bayern de Munique vem de vitória em cima do Barcelona na última quarta-feira por 3 a 0, fora de casa. Já no Campeonato Alemão, os bávaros estão em segundo lugar com 22 pontos e, se vencerem neste sábado, vão para a liderança da competição. Ao todo contabiliza seis vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Do outro lado, o Mainz aparece em sexto lugar na Bundesliga com 18 pontos, conquistados em cinco vitórias, três empates e três derrotas na temporada. Com o objetivo de se aproximar na parte de cima da tabela, busca a vitória neste sábado para se igualar na disputa.

Escalações:

Provável escalação do Bayern: Ulreich; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller; Mane e Choupo-Moting.

Provável escalação do Mainz: Zentner; Fernandes, Hack, Caci; Widmer, Kohr, Stach, Aaron; Lee, Ingvartsen e Onisiwo

Jogos da rodada na Bundesliga

Nove partidas serão disputadas neste fim de semana pela 12ª rodada do Campeonato Alemão. O destaque fica para o confronto do Bayern, além de Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund na rodada.

Confira os horários de cada um deles.

Werder Bremen x Hertha Berlin

Sábado (29/10):

10h30 - RB Leipzig x Bayer Leverkusen

10h30 - Bayern de Munique x Mainz

10h30 - Stuttgart x Augsburg

10h30 - Wolfsburg x Bochum

13h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund

Domingo (30/10):

11h30 - Union Berlin x Borussia M.

13h30 - Schalke 04 x Freiburg

15h30 - Colônia x Hoffenheim

