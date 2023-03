Onde assistir jogo do Cruzeiro x América-MG ao vivo hoje - 19/03/23

Saiba como assistir ao jogo da semifinal do Mineiro 2023. Foto: Reprodução FWStudio by Pexels

É dia de clássico mineiro! Em Belo Horizonte, no Independência, as torcidas de América Mineiro e Cruzeiro vão fazer muito barulho na partida de volta da semifinal no Campeonato Mineiro neste domingo (19). A bola vai rolar no jogo do Cruzeiro às 18h (Horário de Brasília), valendo a classificação para a grande final.

Do outro lado da chave estão Atlético Mineiro e Athletic Club. Os dois vencedores da semifinal disputarão o título mineiro também em dois jogos.

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje na TV

O jogo do Cruzeiro e América hoje vai passar no Premiere, na TV paga, e no GloboPlay, serviço de streaming, para todo o Brasil.

Nenhum canal da TV aberta vai transmitir o clássico entre Raposa e Coelho neste domingo. Os canais só estão disponíveis em operadoras por assinatura, assim como o GloboPlay é exclusivo para assinantes.

Não é possível assistir a partida entre América e Cruzeiro de graça neste domingo. Os canais só estão disponíveis se o torcedor tem a assinatura da operadora de TV como a Sky, Claro, DirecTV GO e a Vivo.

O mesmo acontece com a plataforma de streaming, acessada por assinantes no site ou aplicativos entre dispositivos móveis como celular, tablet e smartv.

Quanto foi o jogo de ida?

O jogo de ida entre Cruzeiro e América Mineiro na semifinal do Campeonato Mineiro terminou em 2 x 0 para o Coelho, com gols de Juninho e Aloísio, disputado em 11 de março, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas.

O América garantiu a vantagem para o segundo jogo da semifinal. O time só precisa de um empate para se classificar à final, enquanto a Raposa terá que vencer com três gols ou mais na diferença.

Onde vai ser o jogo?

O Estádio Independência, em Belo Horizonte, recebe o clássico mineiro neste domingo. No outro confronto, a Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, foi o palco do embate na semifinal.

O Independência é a casa do América, o Coelho. Já o Cruzeiro não pôde escolher o Mineirão e por isso optou pela cidade vizinha.

Escalações de América MG x Cruzeiro

Tanto América como Cruzeiro devem manter a escalação titular para o jogo deste domingo, na semifinal do Campeonato Mineiro.

Provável escalação do América MG:

GOL: Matheus Cavichioli

LAT: Arthur

LAT: Nicolas

ZAG: Ricardo Silva

ZAG: Iago Maidana

VOL: Juninho

MEI: Alê

MEI: Benítez

ATA: Matheusinho

ATA: Aloísio

ATA: Felipe Azevedo

Provável escalação do Cruzeiro:

GOL: Rafael Cabral

LAT: William

LAT: Kaiki

ZAG: Oliveira

ZAG: Reynaldo

MEI: Ian Luccas

MEI: Ramiro

MEI: Nikão

ATA: Bruno Rodrigues

ATA: Gilberto

ATA: Wesley

Quantos títulos do Mineiro tem o time do Cruzeiro?

O Cruzeiro tem 38 títulos do Campeonato Mineiro, considerado o segundo maior campeão da história do torneio estadual. O primeiro troféu veio em 1928, ao derrotar o Atlético Mineiro na final.

O último título mineiro da Raposa foi conquistado em 2019, quando derrotou justamente o Atlético. A diferença entre os dois é de nove títulos.

