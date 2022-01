Onde assistir jogo do Manchester United x Brentford hoje – 19/01

O Manchester United visita o Brentford nesta quarta-feira, 19/01, em partida atrasada pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês com a bola rolando às 17h (horário de Brasília), no Brentford Community Stadium. Com transmissão ao vivo do jogo do Manchester United hoje, saiba onde assistir na TV e online.

Onde assistir o jogo do Manchester United ao vivo hoje:

Pela décima sétima rodada do Campeonato Inglês, a partida começa às 17h desta quarta-feira (horário de Brasília), 19 de janeiro de 2022, no Brentford Community Stadium, na cidade de Brentford, na Inglaterra.

O Star + vai exibir o jogo ao vivo com cobertura online no site e aplicativo a partir das 17h. O aplicativo está disponível para assinatura em Android e iOS e também no site oficial (starplus.com). O jogo não tem transmissão na televisão.

Horário: 17h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Após ser derrotado pelo Liverpool em seu último jogo, o Brentford volta para os gramados do Campeonato Inglês nesta quarta-feira buscando os três pontos e a redenção. Em 14º lugar com 23 pontos, o elenco contabiliza seis vitórias, cinco empates e dez derrotas, isto é, precisando do resultado para se afastar da zona de rebaixamento.

Enquanto isso, o Manchester United se mantém na briga pela parte de cima da classificação ao ocupar a 7ª posição com 32 pontos, ou seja, venceu até o momento na temporada nove partidas, cinco empates e seis derrotas ao longo do torneio. Agora, deve entrar com todo o gás necessário para continuar subindo.

Escalações de Brentford e Manchester United:

Josh Dasilva, Mathias Jorgensen, Frank Onyeka, David Raya, Charlie Goode e Julian Jeanvier não estão aptos para jogar hoje.

Para o United, o meia Paul Pogba continua sendo o único desfalque, enquanto Aaron Wan-Bissaka é dúvida.

Provável escalação de Brentford: Fernandez; Pinnock, Jansson, Ajer; Roerslev, Baptiste, Norgaard, Janelt, Henry; Toney, Mbeumo

Provável escalação de Manchester United: De Gea; Varane, Luke Shaw, Maguire, Dalot; Fred, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Elanga; Cristiano Ronaldo

