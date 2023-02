Equipes disputam a sexta rodada do Campeonato Paulista neste sábado com transmissão ao vivo

Onde assistir jogo do São Bento x Mirassol hoje no Paulistão (04/02)

Onde assistir jogo do São Bento x Mirassol hoje no Paulistão (04/02)

Pela sexta rodada do Campeonato Paulista, o São Bento recebe o Mirassol neste sábado, 4 de fevereiro, no Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Com início às 15h30 (Horário de Brasília), o jogo do São Bento hoje tem transmissão ao vivo na televisão e no streaming.

O Campeonato Paulista é o maior estadual do Brasil. Dezesseis equipes disputam a primeira fase em quatro grupos de quatro cada por doze rodadas em pontos corridos. Os times de um grupo jogam apenas contra os da outra chave.

Os dois melhores de cada grupo avançam para as quartas de final, disputadas em partida única assim como a semifinal. Os dois vencedores vão para a grande final, em ida e volta.

Como assistir jogo do São Bento x Mirassol hoje ao vivo

O jogo do São Bento e Mirassol hoje tem transmissão ao vivo do Premiere e o Paulistão Play.

Para acompanhar as emoções do jogo do São Bento e Mirassol neste sábado o torcedor deve sintonizar o pay-per-view do Premiere em seu televisor.

O pacote de canais só está disponível em valor extra na mensalidade. Isso significa que o torcedor deve ter as operadoras de TV por assinatura em casa para comprar o pacote.

Também dá para comprar avulso o Premiere nas plataformas GloboPlay e Amazon Prime. Outra opção é o Paulistão Play, disponível no valor de R$ 27,90 no mês ou R$ 75,33 ao ano.

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba

Onde assistir: Premiere e Paulistão Play

São Bento

Pelo grupo C do Campeonato Paulista, o São Bento ocupa a vice-liderança com 8 pontos, conquistados em duas vitórias, dois empates e uma derrota.

O elenco de Sorocaba estreou com empate diante do Palmeiras. Depois, venceu o jogo contra o Santo André na segunda rodada. O time do interior faz uma temporada regular, onde busca a classificação para a seguinte fase da competição.

Ele não pode enfrentar o Corinthians, Ferroviária e Ituano.

Mirassol

Classificado para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, o Mirassol busca fazer uma campanha limpa em busca do título.

No grupo B, contabiliza 4 pontos em terceiro lugar, conquistados em uma vitória, um empate e três derrotas. O time do interior não faz uma das melhores temporadas, e por isso vai buscar os três pontos fora de casa neste sábado.

O Mirassol estreou com derrota para o Santos, perdeu para a Inter de Limeira e empatou com o Botafogo de Ribeirão na terceira rodada. O time só venceu na quarta rodada, por 4 a 1, contra o São Bernardo.

+ Super Bowl 2023 terá Eagles e Chiefs na disputa do título

Como funciona o rebaixamento no Campeonato Paulista?

Dezesseis times disputam o Campeonato Paulista. Elas são divididas em quatro grupos de quatro cada, onde enfrentam os adversários dos outros grupos em turno único e pontos corridos.

Os elencos jogam por 12 rodadas. Os dois primeiros de cada grupo avançam para as quartas de final, e os dois times com menos pontos conquistados no total da primeira fase, não importa qual seja o grupo, caem para a segunda divisão do Paulistão, a Série A2.

Dá também para verificar através da classificação geral do Paulistão. Uma tabela completa com todos os dezesseis times onde a fim das rodadas os dois últimos serão rebaixados.

Você também vai gostar de ler:

Paulistão 2023: tem gol fora de casa? A regra explicada