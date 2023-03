Onde assistir jogo do Vila Nova x Cuiabá hoje na Copa Verde de graça (15/03)

O Estádio OBA, em Goiânia, será o palco do confronto de ida nas quartas de final da Copa Verde entre Vila Nova e Cuiabá nesta quarta-feira, 15 de março. Com início às 19h30 (horário de Brasília), o vencedor sai na frente com a vantagem no duelo pela vaga da semifinal.

Quem perder hoje não está eliminado da competição. O jogo de volta está marcado para 22 de março, quarta-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá, às 20h, horário de Brasília.

O árbitro da partida vai ser Ivan da Silva Guimaraes Junior, enquanto os assistentes vão ser Anne Kesy e Uesclei Regison Pereira

Transmissão jogo do Vila Nova x Cuiabá hoje ao vivo

Sem transmissão na TV, o jogo do Vila Nova e Cuiabá hoje vai passar de graça no canal dos dois times no Youtube. Nenhuma emissora ou plataforma de streaming adquiriu os direitos da competição de futebol regional na temporada.

Tudo o que o torcedor tem que fazer é acessar o Youtube no site ou aplicativo dos dispositivos móveis, procurar o canal dos clubes, Tigrão TV e TV Cuiabá, encontrar o link ao vivo, clicar e assim desfrutar do torneio. É de graça, não precisa se cadastrar e nem pagar nada.

Como funciona a Copa Verde?

A Copa Verde é uma competição de futebol que reúne equipes da região Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo, idealizada e organizada pela CBF todos os anos. São 24 clubes em busca do tão sonhado título.

Todas as fases da Copa Verde acontecem em mata-mata. Na primeira fase, os vencedores garantem a vaga nas oitavas de final, enquanto os perdedores voltam mais cedo para a casa.

Só a partir das quartas é que a competição se transforma no modelo de ida e volta. Daí, vem a semifinal e a decisão pelo troféu mais sustentável do Brasil. Em caso de empate, a disputa de pênaltis é que determina quem avança.

