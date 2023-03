Assistir jogo do Botafogo x Brasiliense hoje na Copa do Brasil online (15/03)

Assistir jogo do Botafogo x Brasiliense hoje na Copa do Brasil online (15/03)

Depois de ficar fora da semifinal do Carioca, o Botafogo quer melhorar o seu desempenho na temporada em qualquer custo. Nesta quarta-feira (15) o elenco carioca vai jogar contra o Brasiliense na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo do Botafogo hoje contra o adversário vai começar às 20h (Horário de Brasília) no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O jogo do Botafogo e Brasiliense hoje vai passar no Amazon Prime Video, serviço de streaming por assinatura.

Dá para assistir de graça a Copa do Brasil hoje?

O torcedor não tem como assistir o jogo do Botafogo hoje de graça. Com exclusividade, o serviço de streaming vai transmitir a decisão da Copa do Brasil em sua plataforma somente para quem é assinante.

Isso significa que o botafoguense tem que desembolsar o valor extra para pagar o streaming se quiser assistir o jogo. Acesse o site do Amazon e tenha acesso à todas as informações.

Passo a passo para assistir Botafogo x Brasiliense ao vivo

Você já sabe que para assistir a partida decisiva entre Botafogo e Brasiliense nesta quarta-feira, na Copa do Brasil, tem que ser assinante do Amazon Prime Video.

Mas como funciona o acesso à plataforma? Confira o passo a passo a seguir.

1) Quem já é assinante do Amazon Prime Video só precisa acessar o site ou baixar o aplicativo no celular ou outro dispositivo móvel.

Clique na opção "Já é Prime? Faça login". Na sequência, preencha com os seus dados.

2) Mas para se tornar assinante aí é só clicar na opção "Experimente 30 dias grátis", disponível em azul na tela principal do serviço. Clique em "Criar uma nova conta Amazon", siga as instruções no site do Amazon (é de graça) e aí depois escolher a opção de pagamento.

Você tem direito a 30 dias de graça na plataforma. Depois, o pagamento será contabilizado na sua conta.

O que acontece se terminar empatado?

Em caso de empate no jogo desta quarta-feira, o regulamento prevê que a disputa de pênaltis determine quem seja o vencedor do confronto, diferente da primeira fase, onde o visitante tinha a vantagem por ser o melhor colocado no Ranking de Clubes da CBF.

Os pênaltis terão início logo após o fim do segundo tempo. Não existe mais a regra da lista divulgada minutos antes das cobranças, o próprio técnico e os jogadores podem definir os cobradores.

Arbitragem

Quem vai apitar o jogo entre Botafogo e Brasiliense nesta quarta-feira será Anderson Daronco, árbitro FIFA e bastante popular no futebol brasileiro. Os assistentes vão ser Bruno Boschilia e Jorge Eduardo Bernardi, dupla do Sul do país.

O quarto árbitro fica com Arthur Gomes Rabelo, enquanto Carlos Eduardo do Rosario Depizzol será o analista de campo, ambos os profissionais de Espírito Santo.

Árbitro : Anderson Daronco (RS)

: Anderson Daronco (RS) Árbitro Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Bruno Boschilia (PR) Árbitro Assistente 2 : Jorge Eduardo Bernardi (RS)

: Jorge Eduardo Bernardi (RS) Quarto Árbitro: Arthur Gomes Rabelo (ES)

Arthur Gomes Rabelo (ES) Analista de Campo: Carlos Eduardo do Rosario Depizzol (ES)

Quando é o sorteio da terceira fase?

A CBF ainda não definiu quando será o sorteio que define os jogos da terceira fase na Copa do Brasil. A entidade deve anunciar a data assim que o último jogo da segunda fase terminar.

Até o momento estão classificados Brasil de Pelotas, Remo, Bahia, Náutico, Santos, Tombense e Botafogo de Ribeirão Preto. Cada um deles venceu o desafio na primeira e segunda fase da competição

O sorteio será na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Leia também:

Premiação da Copa do Brasil na segunda fase de 2023