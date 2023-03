Onde assistir o clássico Schalke 04 x Borussia Dortmund hoje (11/03/2023)

Clássico do futebol alemão vai passar na TV aberta e no streaming de graça para todos os torcedores neste sábado

Tem clássico no futebol alemão! Neste sábado, Schalke 04 e Borussia Dortmund protagonizam o Revierderby, clássico entre as equipes da região do Vale do Ruhr, válido pela 24ª rodada do Campeonato Alemão. Com início às 14h30 (Horário de Brasília), o embate vai acontecer na Veltins Arena.

O Schalke é o penúltimo na tabela com 19 pontos, enquanto o Dortmund se mantém na segunda posição com 49 conquistas na temporada.

Assistir Schalke 04 x Borussia Dortmund

O jogo do Schalke 04 e Borussia Dortmund hoje tem transmissão no OneFootball, serviço de streaming gratuito, neste sábado ao vivo para todo o Brasil.

A plataforma de streaming OneFootball é a opção para acompanhar o duelo neste sábado. De graça, baixe o aplicativo no seu celular ou tablet, procure por "Bundesliga" e o jogo no catálogo das opções do dia. Depois, dê o play e assista com as imagens ao vivo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bundesliga (@bundesliga)

Supercopa da Alemanha: quem são os maiores vencedores do torneio

Qual é o maior rival do Borussia Dortmund?

O Schalke é o maior rival do Borussia Dortmund na história de todo o futebol alemão. Como são clubes da região do Vale do Ruhr, na Alemanha, a rivalidade é extremamente presente no dia a dia do cenário esportivo, chamado de Revierderby.

Em toda a história do Derby, as equipes de Schalke e Borussia Dortmund se enfrentaram em 100 oportunidades, com 37 vitórias ao Dortmund, 31 empates e 32 triunfos para os Azuis Reais, segundo dados da Bundesliga.

Este é o clássico número 101 na história do futebol alemão.

Leia também:

Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão