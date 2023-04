Onde assistir o jogo do Bayern de Munique hoje de graça (08/04)

O Freiburg eliminou o Bayern de Munique da Copa da Alemanha durante a semana. Neste sábado (08), as equipes se reencontram no Europa-Park Stadion para a disputa da 27ª rodada do Campeonato Alemão. O jogo do Bayern começa às 10h30 (horário de Brasília) e tem transmissão de graça na internet.

Por 2 a 1, o Freiburg derrotou os bávaros nas quartas de final do torneio regional. Este foi apenas o segundo jogo de Thomas Tuchel no Bayern.

Assistir o jogo do Bayern hoje no OneFootball

OneFootball transmite na plataforma o jogo do Bayern hoje no Campeonato Alemão. Com exclusividade, o serviço é responsável pela exibição do Campeonato Alemão em todo o Brasil.

Nenhum canal de televisão vai passar a partida entre Freiburg e Bayern de Munique neste sábado. A plataforma de futebol gratuita é a única maneira de assistir a rodada.

Baixe o aplicativo OneFootball no celular ou tablet, procure por "Bundesliga" e encontre o jogo do Bayern. Para ver no computador o modo é o mesmo.

Copa da Alemanha: conheça a história do torneio alemão

Escalações de Freiburg x Bayern de Munique

De maneira heroica, o Freiburg do treinador Christian Streich derrotou o Bayern nas quartas de final da Copa da Alemanha. Para o duelo deste sábado o elenco não poderá contar com Daniel-Kofi Kyereh, lesionado.

Para o técnico Tuchel, o desafio de reencontrar o responsável pela eliminação no torneio será gigantesco. Neuer e Lucas Hernandez seguem fora.

Freiburg: Flekken; Guenter, Gulde, Ginter, Sildillia; Hofler, Eggestein, Doan, Grifo; Gregoritsch e Holer.

Bayern de Munique: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka, Sané; Coman, Muller e Choupo-Moting.

Bayern eliminado da Copa da Alemanha

Sim torcedor, é isso mesmo que você leu, o Bayern de Munique foi eliminado da Copa da Alemanha. Nas quartas de final, o Freiburg derrotou o elenco bávaro por 2 a 1 na última terça-feira, na Allianz Arena.

Upamecano abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo para os anfitriões. Hofler deixou tudo igual aos 27, enquanto Lucas Holer, de pênalti, acertou em cheio as redes do goleiro Sommer após Musiala impedir a jogada com o braço na área.

O Freiburg nunca ganhou a Copa da Alemanha. Na temporada passada, o clube do sudoeste da Alemanha chegou até a final mas perdeu para o RB Leipzig nos pênaltis.

Confira o momento da classificação do Freiburg.

Quantas rodadas faltam para acabar o Campeonato Alemão?

Já foram 26 rodadas, então agora só faltam oito rodadas para acabar o Campeonato Alemão. Diferente das outras competições de futebol na Europa, a Bundesliga tem apenas 34 rodadas.

A diferença no número de rodadas se dá porque a primeira divisão tem 18 times. O modelo de sistema é o mesmo, dividido em dois turnos em pontos corridos. O primeiro colocado é declarado o campeão e os três últimos vão para a segunda divisão alemã.

O Bayern se mantém na liderança com 55 pontos, enquanto o Dortmund ocupa a segunda posição com 53. O Union Berlin é outro candidato ao título, na terceira posição com 51 pontos. O Freiburg vem em quarto lugar com 47.

