Horário do jogo do cruzeiro hoje x Villa Nova: onde assistir domingo (20/2)

O Cruzeiro recebe o Villa Nova na manhã domingo, 20/02, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, pela oitava rodada do Campeonato Mineiro. O horário do jogo do Cruzeiro hoje e como assistir online, o torcedor confere logo abaixo.

Horário do jogo do Cruzeiro hoje – Onde assistir o Cruzeiro

O Horário do jogo do cruzeiro hoje está marcado para às 11 horas da manhã, do horário de Brasília.

A partida entre Cruzeiro e Villa Nova vai passar no pay-per-view O TempoSports, às 11h (horário de Brasília), disponível para todo o Brasil.

A plataforma está disponível através do site (app.otemposports.otempo.com.br) ou aplicativo para Android e iOS por R$ 59,90 ou R$19,90 a partida avulsa.

Com apresentação de Juliane Guimarães, a narração do jogo é de Osvaldo Reis e reportagem de Artur Moraes.

Informações do jogo do Cruzeiro hoje

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Independência, em Belo Horizonte

Árbitro:

TV: Sem transmissão

Online do jogo do Cruzeiro hoje: O Tempo Sports

Escalação do jogo do Cruzeiro hoje

Sidnei e Vitor Leque são desfalques para a Raposa neste domingo. Do outro lado, nenhum desfalque aparece na lista de lesionados.

Cruzeiro: Denivys; Geovane, Mateus Silva, Paulo, Rafael Santos; Ageu, Lucas Ventura, Daniel Júnior, Giovanni; Thiago, Bruno José

Villa Nova: Glaycon; Danilo Belão, Diego Landis, Kadu, Lucas Hipólito; Wesley, Gustavo, Renan Mota; Matheus Lima, Thiago Mosquito, Branquinho

Campeonato Mineiro 2022

O elenco do Cruzeiro superou o Uberlândia na última quinta-feira pelo Campeonato Mineiro. Agora, em primeiro lugar com 18 pontos, a Raposa precisa vencer o jogo de hoje se quiser se mantém afastado dos demais por mais tempo na temporada. Ao todo, o time já venceu seis confrontos e perdeu apenas um.

Do outro lado, o Villa Nova também vem de vitória. Na quarta, venceu o Caldense jogando em casa. Dessa maneira, ocupa a sétima posição com 8 pontos, ou seja, coleciona uma partida vencida, cinco empates e uma derrota na temporada.

Jogos da rodada do Campeonato Mineiro

Seis jogos acontecem neste fim de semana pela 8ª rodada do Campeonato Mineiro. Saiba quais são os jogos e horário deles.

Sábado (19/02):

Athletic Club 1 x 0 Democrata

URT 0 x 0 América-MG

Domingo (20/02):

Patrocinense x Tombense – 11h

Cruzeiro x Villa Nova – 11h

Terça-feira (22/02):

Uberlândia x Caldense – 19h

Sábado (26/02):

Pouso Alegre x Atlético-MG – 16h30

Além de saber onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje, confira os melhores momentos do último jogo.

