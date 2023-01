Onde assistir o jogo do Grêmio x Brasil de Pelotas ao vivo e horário - 25/01/2023

Após estrear com vitória no Campeonato Gaúcho, o Grêmio é o novo líder. Diante do Brasil de Pelotas, o tricolor gaúcho vai buscar os três pontos nesta quarta-feira, 25 de janeiro, para se manter no topo. Pela segunda rodada, o jogo do Grêmio hoje vai ser na Arena do Grêmio, com a bola rolando às 21h30 (Horário de Brasília).

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje no Gauchão

Premiere e GloboPlay vão transmitir o jogo do Grêmio hoje no Campeonato Gaúcho às 21h30.

Somente para assinantes, o pay-per-view está disponível em valor extra na mensalidade em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Também dá para comprar o pacote de canais de maneira avulsa nas plataformas GloboPlay ou Amazon Prime Video.

O torcedor que já é assinante pode assistir em ambas as plataformas ao vivo, seja pelo computador no site ou no aplicativo para celular, Android ou iOS, tablet, videogames ou smartv.

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Escalações do jogo de hoje:

Provável escalação do jogo do Grêmio hoje: Brenno; Fábio, Bruno Alves, Kannemann, Reinaldo; Villasanti, Pepê, Ferreira; Bitello, Campaz e Luis Suárez.

Provável escalação do jogo do Brasil de Pelotas hoje: Marcelo Pitol; Luis Gustavo, João Marcus, Rafael Dumas, Rennan Siqueira; Chicão, Germano, Guilherme Nunes, Rafael; Rone e Da Silva.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

O árbitro do jogo do Grêmio hoje vai ser Wagner Silveira Echevarria nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho na temporada.

Os assistentes vão ser Gustavo Marin Schier e Mateus Olivério Rocha, enquanto o quarto árbitro designado foi Marcello Ignacio Domingues Neto.

O técnico de arbitragem escolhido na rodada foi Luiz Fernando Gomes Moreira.

Segunda rodada do Campeonato Gaúcho

Além do jogo do Grêmio hoje, outros embates também vão ser disputados esta semana pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho.

TERÇA-FEIRA, 24/01:

19h - Juventude x São Luiz

QUARTA-FEIRA, 25/01:

19h - Avenida x Internacional

21h30 - Grêmio x Brasil de Pelotas

QUINTA-FEIRA, 26/01:

19h - São José x Caxias

19h - Ypiranga x Novo Hamburgo

20h30 - Aimoré x Esportivo

