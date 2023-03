Onde assistir o jogo do Palmeiras x São Bernardo hoje (11/03/2023)

Vai começar as quartas de final do Paulistão, a etapa mata-mata! O Palmeiras, atual campeão, enfrentará o São Bernardo, a sensação da temporada, neste sábado, 11 de março, às 19h (Horário de Brasília). O jogo do Palmeiras hoje vai ser no Allianz Parque, onde quem vencer avança para a semifinal e elimina o oponente.

O jogo do Palmeiras hoje no Paulistão tem transmissão no Premiere, Paulistão Play e Youtube do Paulistão.

3 opções de transmissão do jogo do do Palmeiras hoje

Sem transmissão na TV aberta, o torcedor tem três opções para acompanhar o jogo das quartas de final do Paulistão neste sábado:

Acompanhar jogo do Palmeiras hoje na TV paga: o pay-per-view Premiere é quem vai transmitir o jogo entre Palmeiras e São Bernardo neste sábado, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Disponível entre as operadoras de TV por assinatura, é necessário comprar o pacote de canais por valor extra na mensalidade.

Assistir Palmeiras x São Bernardo hoje no streaming: o serviço de streaming Paulistão Play transmite todos os jogos do Paulistão para quem é assinante. Por R$ 27,90, dá para sintonizar o conteúdo da Federação Paulista de Futebol no site ou no aplicativo.

Como assistir Palmeiras hoje de graça: o canal do Paulistão no Youtube exibe de graça a partida das quartas de final do Paulistão neste sábado. A plataforma de vídeos está disponível no site e também nos aplicativos para celular, tablet e smartv. Não precisa se cadastrar ou pagar nada para ver.

Onde vai ser Palmeiras e São Bernardo hoje?

Allianz Parque, na cidade de São Paulo, será a casa do jogo do Palmeiras contra o São Bernardo neste sábado, nas quartas de final do Campeonato Paulista. O confronto tem início às 19h, horário de Brasília.

O espaço é a casa do Verdão, com capacidade para receber 45 mil torcedores. Todos os confrontos do time alviverde são realizados no Allianz, tanto competições nacionais e internacionais, desde o Campeonato Paulista até a Libertadores.

Como é o dono da melhor campanha, o Palmeiras tem a vantagem de jogar em casa no mata-mata.

Escalações do Palmeiras x São Bernardo

Para o duelo das quartas de final do Campeonato Paulista neste sábado, as equipes devem entrar em campo da seguinte maneira:

Escalação do jogo do Palmeiras: Weverton;

Piquerez,

Murilo,

Gustavo Gómez,

Marcos Rocha;

Gabriel Menino,

Zé Rafael,

Giovani;

Raphael Veiga,

Rony,

Dudu.

Escalação do jogo do São Bernardo: Alex Alves;

Maciel,

Romércio,

Ruan Tomás do Amaral,

Rodrigo Souza,

Alex Reinaldo,

Henrique Lordelo,

Arthur;

Chrystian,

Felipe Marques,

Wellison.

Chaveamento do Paulistão

Com o chaveamento já definido, oito times entram em campo a partir deste sábado para disputarem as quartas de final do Campeonato Paulista. Na semifinal, as melhores campanha tem a vantagem de jogar em casa.

QUARTAS DE FINAL:

Palmeiras x São Bernardo - Sábado, 11/03 às 19h

Corinthians x Ituano - Domingo, 12/03 às 16h

RB Bragantino x Botafogo SP - Domingo, 12/03 às 19h30

São Paulo x Água Santa - Segunda-feira, 13/03 às 20h

SEMIFINAL:

Melhor campanha x 4ª melhor campanha

2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

