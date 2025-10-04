Onde assistir o jogo do Real Madrid hoje e Villareal na La Liga

Veja tudo sobre a transmissão e escalação para o jogo do Real Madrid neste sábado

Real Madrid x Villarreal acontecerá no Santiago Bernabeu hoje, 4 de outubro de 2025. Ambas as equipes estão nas primeiras posições da tabela da La Liga e estão a apenas dois pontos de distância.

Horário do jogo do Real Madrid hoje e transmissão

O jogo do Real Madrid hoje começa às 16h (de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+. O duelo não terá transmissão da televisão aberta.

O Real Madrid está em segundo lugar no campeonato com 18 pontos, com um histórico de seis vitórias e uma derrota. No último fim de semana, o Real Madrid perdeu por 5 a 1 para o Atlético de Madrid no clássico de Madri. A partida anterior do Real Madrid foi a vitória por 5 a 0 sobre o Kairat Almaty na Liga dos Campeões.

Kylian Mbappé dá continuidade ao seu excelente início de temporada, com três gols marcados contra o Kairat Almaty. Mbappé marcou em cada uma das suas últimas seis partidas pelo Real Madrid. Marcou oito gols na La Liga e soma 13 gols nesta temporada até agora, tendo marcado cinco na Liga dos Campeões.

Vini Júnior joga hoje?

Com a possível presença da influenciadora Virgínia, o jogo do Real Madrid deve contar com Vini Jr. em campo neste sábado.

Real Madrid

Goleiro: Thibaut Courtois

Defensores: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Éder Militão, Raul Asencio

Meio-campistas: Federico Valverde, Aurelien Tchouameni, Arda Guler

Atacantes: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Franco Mastantuono

Villarreal

Goleiro: Luiz Júnior

Defensores: Sergi Cardona, Renato Veiga, Rafa Marin, Santiago Mourino

Meio-campistas: Alberto Moleiro, Thomas Partey, Pape Gueye

Atacantes: Manor Solomon, Georges Mikautadze, Nicolas Pépé

Como é o Campeonato Espanhol?

A La Liga foi criada em 1928 e foi cancelada durante a Guerra Civil, de 1936 a 1939. O campeonato espanhol de futebol coloca 20 times uns contra os outros , cada um representando uma cidade do país: Madri, Barcelona, Málaga, Sevilha, Bilbao… Todos os clubes devem se enfrentar duas vezes : uma vez em casa e outra na casa do adversário, o que significa que esta competição dura quase o ano inteiro.

Mas não pense que há jogos de futebol todos os dias, não, não! Ao longo dos 11 meses que dura a La Liga (nome do campeonato espanhol de futebol), são exatamente 38 dias de jogo. A La Liga começa em agosto e termina em junho do ano seguinte.

Uma partida vencida permite que o time vencedor acumule 3 pontos; um empate vale 1 ponto e uma derrota não vale nada, como você deve ter imaginado.

No final da temporada, os 4 primeiros colocados na classificação da La Liga se classificam para a Liga dos Campeões da UEFA e os 5º e 6º para a Liga Europa.