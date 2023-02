Que horas é o jogo do Real Madrid hoje no Mundial de Clubes (08/02)

Que horas é o jogo do Real Madrid hoje no Mundial de Clubes (08/02)

Tem Vini Júnior em campo hoje! Em busca do oitavo título, o Real Madrid estreia no Mundial de Clubes nesta quarta-feira, 8 de fevereiro, contra o Al Ahly na semifinal do torneio da FIFA. A bola vai rolar no jogo do Real Madrid às 16h (Horário de Brasília) em Rabat, no Marrocos. A partida tem transmissão ao vivo na TV e de graça pela internet.

Quem vencer vai jogar a final do Mundial de Clubes contra o Al Hilal. O perdedor vai enfrentar o Flamengo pelo terceiro lugar.

Horário do jogo do Real Madrid hoje no Mundial de Clubes

A bola vai rolar no jogo do Real Madrid e Al Ahly às 16h, quatro da tarde, no horário de Brasília nesta quarta-feira, 8 de fevereiro de 2023 no Mundial de Clubes.

No Marrocos, a partida vai ser às 20h, já que Marrocos está 4 horas à frente de Brasília, Distrito Federal.

Para quem vai assistir o embate e está nos estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de Fernando de Noronha, a transmissão tem início às 15h, horário local.

O Estádio Príncipe Moulay Abdellah vai receber o duelo nesta quarta-feira, com capacidade para 52 mil torcedores.

Qual canal vai passar Al Ahly x Real Madrid hoje

O jogo do Real Madrid hoje tem transmissão SporTV, GloboPlay, Cazé TV e no FIFA Plus ao vivo.

Disponível para todos os estados do Brasil, o canal SporTV exibe a partida entre Al Ahly e Real Madrid nesta quarta-feira através das operadoras de TV por assinatura. A narração vai ser de Luiz Carlos Jr. com comentários de Ana Thaís Matos, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Quem é assinante GloboPlay pode assistir a retransmissão no aplicativo através do celular, tablet ou smartv, ou também no computador pelo site.

Para acompanhar de graça, o torcedor pode sintonizar no canal do Cazé pelo Youtube ou Twitch, além do aplicativo ou site FIFA Plus 100% gratuito.

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Rabat, em Marrocos

Onde assistir: SporTV, CazéTV, GloboPlay e FIFA+

Escalações do jogo de hoje:

O elenco do Egito não tem baixas para o jogo desta quarta-feira no Mundial.

Provável escalação do Al Ahly:El Shenawy; Hany, Metwaly, Abdelmonem, Maaloul; Aliou Dieng, Percy Tau, Fathi, El-Solia; Sherif e Abdelkader

O técnico Carlo Ancelotti não poderá contar com Courtois, enquanto Benzema e Militão seguem indisponíveis.

Provável escalação do Real Madrid: Lunin; Carvajal, Camavinga, Alaba, Nacho; Tchouameni, Modric, Kroos; Varlverde, Rodrygo e Vini Júnior.

Quando é a final do Mundial de Clubes?

A final do Mundial de Clubes da FIFA vai acontecer no sábado, 11 de fevereiro, às 16h (Horário de Brasília) no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat, no Marrocos.

O Al Hilal já está classificado para brigar pelo primeiro título mundial da sua história. Enquanto isso, espera pelo resultado da semifinal entre Real e Al Ahly nesta quarta-feira.

Enquanto isso, o Flamengo vai disputar a medalha de bronze também no sábado, ao meio dia e meio, contra o perdedor da semifinal.

Você também vai gostar de ler:

História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba