No primeiro jogo, o Sport ganhou por 2 a 1, com gols de Vagner Love e Fabino

Onde assistir o jogo do Sport x Retrô hoje na final do Pernambucano 2023

Valendo o título pernambucano de 2023, Sport e Retrô disputam neste sábado, 22 de abril, a partida de volta na final do estadual. O jogo do Sport começa às 16h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife. Quem será o grande campeão do Campeonato Pernambucano?

O Sport só precisa do empate para ser campeão. O Retrô terá que vencer com dois gols ou mais para levantar a taça.

Qual canal vai passar o jogo do Sport hoje

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Sport e Retrô na final do Campeonato Pernambucano neste sábado. O duelo tem início às 16h30, horário de Brasília, no Estádio Ilha do Retiro, em Recife. O pay-per-view Nosso Futebol também vai exibir.

A emissora vai transmitir a decisão para todo o estado de Pernambuco de graça e. É só ligar o canal e curtir ao vivo a final entre Sport e Retrô.

Outra opção é o pay-per-view Nosso Futebol, disponível nas operadoras de TV da Sky, Claro e DirecTV GO.

Como assistir Sport online hoje

Não vai estar em casa no momento do jogo? Fique tranquilo torcedor pernambucano, você tem a opção de assistir também pela internet.

Quem mora em Pernambuco pode assistir no GloboPlay de graça, sem precisar ser assinante. Basta acessar o site (globoplay.globo.com), se cadastrar na Conta Globo de maneira gratuita e assistir a programação da Globo. O serviço funciona de acordo com a localização, por isso só moradores do estado é que vão acompanhar.

Outra opção é sintonizar o DAZN, plataforma de streaming por assinatura. Por R$ 34,90 por mês, dá para assistir futebol e outros esportes com apenas um clique no celular, tablet ou smartv.

O que acontece em caso de empate?

Em caso de empate na soma total dos dois placares, a decisão vai para os pênaltis. O Sport tem que empatar ou vencer por qualquer resultado para ficar com o título.

Já o Retrô terá que ganhar com um gol a mais de vantagem. Se a equipe azulina ganhar por 1 x 0, as penalidades vão definir quem será o campeão. Cada treinador escolhe os batedores e quem acertar mais gols levanta a taça ao fim das cobranças.

Escalações de Sport x Retrô

Sport: Renan; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fabinho, Jorginho; Luciano Juba, Vagner Love e Edinho.

Retrô: Jean; Israel, Renan Dutra, Guilherme Paraíba, Edson Lucas; Jonas, Ratinho, Radsley; Gustavo Ermel, Giva e Fernandinho.

Nenhum dos elencos tem desfalques para o duelo deste sábado.

Maiores campeões do Campeonato Pernambucano

Se vencer o Retrô neste sábado, o Sport pode aumentar a sua vantagem no ranking de maiores campeões do Campeonato Pernambucano. Com 42 taças, a equipe de Recife é a maior vencedora do torneio.

O Santa Cruz ocupa a segunda posição com 29 títulos, seguido do Náutico com 24.

Confira a lista completa com todos os campeões do estadual.

Sport - 42 títulos

Santa Cruz - 29 títulos

Náutico - 24 títulos

América - 6 títulos

Torre - 3 títulos

Tramways - 2 títulos

Salgueiro - 1 título

Flamengo - 1 título

