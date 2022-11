Onde assistir sorteio da Conference League hoje dos playoffs 2022/23

Por sorteio, a UEFA determina os jogos dos playoffs na Conference League 2022/23. Na manhã desta segunda-feira, 07 de novembro, o evento será realizado em Nyon, na Suíça, às 09h (Horário de Brasília) com a participação de jogadores. Saiba onde assistir sorteio da Conference League hoje e como funciona.

Onde assistir sorteio da Conference League hoje

O sorteio da Conference League hoje vai passar na ESPN 4, Star + e site da UEFA a partir das 09h (horário de Brasília). O canal está disponível apenas em operadoras de TV fechada, enquanto a plataforma de streaming só pode ser assistida por torcedores que são assinantes.

Se preferir, dá para assistir no site da UEFA de graça. É só acessar (www.uefa.com/uefaeuropaconferenceleague) e procurar pela transmissão ao vivo.

Horário: 09h (Horário de Brasília)

Local: Nyon, na Suíça

Onde assistir: ESPN 4, Star + e site da UEFA

Potes do sorteio da Conference League

A Conference League á a nova competição da UEFA. Criada na temporada passada, ela reúne pequenos times que não conseguem se classificar para a Champions ou a Liga Europa.

A fase de grupos chegou ao fim. Antes das oitavas de final, os playoffs serão disputados com dezesseis equipes no quadro de participantes: os oito segundos classificados nos grupos da Conference League e os terceiros colocados da fase de grupos da Liga Europa. Os oito vencedores avançam para as oitavas da Liga da Conferência.

Os dezesseis times são divididos em dois potes: os segundos colocados vão para o pote 1, enquanto os terceiros para o pote 2. O sorteio funciona da seguinte maneira: os times sorteados em sequência se enfrentam.

Lembrando que times do mesmo país ou que estavam no mesmo grupo não podem jogar.

POTE 1 (Segundo lugar nos grupos)

Anderlecht (BEL)

Basel (SUI)

CFR Cluj (ROM)

Dnipro-1 (UCR)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech (POL)

Partizan (SERV)

POTE 2 (Terceiro lugar na Liga Europa)

AEK Larnaca (CHI)

Bodø/Glimt (NOR)

Braga (POR)

Lazio (ITA)

Ludogorets (BUL)

Qarabağ (AZE)

Sheriff (MDA)

Trabzonspor (TUR)

Quando começa os playoffs da Conference League?

As partidas de ida estão agendadas para 16 de fevereiro, enquanto os confrontos de volta serão em 23 de fevereiro de 2023.

Os playoffs da Conference League são disputados em dois jogos, como você observou. Sem gol fora de casa, o empate na soma dos placares leva a disputa para a prorrogação. Se nada mudar, disputa de pênaltis para definir quem avança até as oitavas.

Os times que estão no pote 1 tem a vantagem de decidirem a volta em casa sempre.

