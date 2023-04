Onde assistir Sousa x Treze ao vivo na final do Paraibano 2023

Saiba como assistir a final do Campeonato Paraibano 2023. Foto: Reprodução Furknsaglam by Pexels

Final do Campeonato Paraibano será transmitido na TV aberta e no pay-per-view exclusivo

Chegou a hora de saber quem será o grande campeão do Campeonato Paraibano de 2023. Neste sábado, 8 de abril, as equipes de Sousa x Treze disputam a partida de volta na final do estadual no Estádio Marizão, às 16h30 (horário de Brasília) com transmissão exclusiva na internet.

No primeiro jogo, o Treze venceu por 2 a 1 dentro de casa. O elenco joga por empate enquanto o Sousa precisa da vitória com até dois gols na diferença.

Assistir Sousa x Treze hoje ao vivo

O jogo do Sousa x Treze hoje será transmitido na Globo (PB) e no pay-per-view Jornal da Paraíba ao vivo. Somente o estado paraibano vai receber a transmissão da final.

Com 100% de exclusividade, a emissora vai exibir o duelo entre Sousa e Treze neste sábado. Mas quem é assinante do pay-per-view Jornal da Paraíba também pode assistir por lá.

O jogo avulso sai por R$ 19,90, enquanto o pacote completo fica por R$ 49,90. Só um time é R$ 67,70. Dá para assistir no computador ou no aplicativo pelo celular ou tablet com imagens em HD.

Como a final do Paraibano é decidida em caso de empate?

Caso a soma dos dois placares na final do Campeonato Paraibano entre Sousa x Treze dê empate, a disputa de pênaltis entra em cena para definir quem será o campeão da temporada.

Serão cinco cobranças para cada time, com jogadores alternados sob a escolha do treinador. Caso o resultado provoque uma nova igualdade, as cobranças alternadas serão realizadas para decidir o vencedor do estadual.

Não tem prorrogação na final ou semifinal do Campeonato Paraibano.

Campeões do Campeonato Paraibano

Com 30 títulos ao longo da história, o Botafogo da Paraíba é o maior vencedor do Campeonato Paraibano. A primeira taça veio em 1936, enquanto o último troféu foi conquistado em 2019.

O Campinense, com 22 conquistas, vem na segunda posição do ranking, seguido do Treze com 16.

Botafogo PB - 30 títulos

Campinense - 22 títulos

Treze - 16 títulos

Cabo Branco - 10 títulos

Auto Esporte - 6 títulos

Palmeiras - 5 títulos

América PB - 3 títulos

Sousa - 2 títulos

Brasil PB - 2 títulos

Astrea - 2 títulos

Red Cross - 2 títulos

Santa Cruz - 2 títulos

Nacional de Patos - 1 título

Felipeia - 1 título

Atlético Cajazeirense - 1 título

Parahyba FC - 1 título

Parahyba United - 1 título

CA Parahybano - 1 título

Parahyba Sport - 1 título

Colégio Pio X - 1 título

Estrela do Mar - 1 título

Sapé Confiança (Sapé) - 1 título

