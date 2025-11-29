Futebol

Onde vai passar agora o jogo do Flamengo x Palmeiras e escalação hoje da final

Jogo começa às 18h

Escrito por Anny Malagolini
Neste sábado, 29 de novembro, o Rubro Negro e o Alviverde entram em campo em busca do terceiro título da Libertadores. O jogo do Flamengo e Palmeiras acontece em Lima, no Peru, a partir das 18h (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Palmeiras vai ser transmitido hoje na TV Globo, com narração de Luis Roberto e comentários de Junior e Caio Ribeiro. O torcedor pode assistir pela internet através do Globoplay e GE TV, ambos são de graça.

A decisão deste sábado também pode ser assistir pela ESPN e na Disney+, a partir das 18h. É só acessar o canal e acompanhar a partida, mas precisa ser assinante.

Escalação

O Palmeiras fechou a preparação para a final com uma estratégia que diz muito sobre o plano de Abel Ferreira. O time poupou 11 jogadores na partida contra o Grêmio, na terça-feira, o último compromisso antes da decisão continental.

Andreas Pereira e Allan até entraram no segundo tempo, mas a base da escalação ficou clara: foi o grupo que permaneceu um dia a mais em São Paulo, protegido do desgaste e de qualquer risco. Três desfalques estão confirmados: Weverton (fissura na mão direita), Lucas Evangelista (cirurgia na coxa) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

Com isso, a escalação provável do Palmeiras tem Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Allan e Raphael Veiga; Flaco López e Vitor Roque.

Do outro lado, o Flamengo chega à final com uma dúvida que pode alterar a estrutura defensiva. Léo Ortiz, recuperado de lesão no tornozelo direito, foi preparado para estar à disposição. A decisão final passa por uma conversa entre o jogador, o departamento médico e o técnico Filipe Luís. A avaliação será feita no dia do jogo. Caso não jogue, Danilo forma dupla de zaga com Léo Pereira.

No ataque, a disputa é intensa. Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Carrascal brigam por duas vagas ao lado de Bruno Henrique. O setor vive de explosão e de escolhas técnicas finas, e Filipe tem mantido o mistério até o último treino.

Apesar de viajar com o grupo, Pedro está fora. A recuperação da lesão na coxa esquerda segue em curso, sem condição de jogo.

Escalação provável do Flamengo: Rossi; Varela, Danilo (Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo (Cebolinha), Carrascal e Bruno Henrique.

