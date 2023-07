Onde vai passar Espanha x Costa Rica Copa do Mundo - 21/07

A Copa do Mundo de futebol feminino apresenta o duelo entre Espanha e Costa Rica na madrugada desta sexta-feira, 21 de julho, pela primeira rodada do grupo C. A bola vai rolar no Estádio Sky, em Wellington, às 04h30, horário de Brasília. Acompanhe como assistir no texto abaixo.

Também estão no grupo C as seleções de Japão e Zâmbia.

GUIA DA COPA DO MUNDO FEMININA:

Onde assistir Espanha x Costa Rica ao vivo

O Sportv, CazéTV no Youtube, Globoplay e FIFA+ vão transmitir a partida entre Espanha e Costa Rica na Copa do Mundo Feminina na madrugada desta sexta-feira ao vivo.

Com cobertura completa, os torcedores poderão acompanhar a partida classificatória na TV fechada, em qualquer lugar do Brasil, com a narração de Dandan Pereira e comentários de Richarlyson e Carlos Eduardo Lino.

E não se esqueça que suas opções de streaming incluem a retransmissão do canal no GloboPlay, exclusivo para quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo'.

Os seguintes meios transmitirão o jogo ao vivo e de graça: CazéTV no Youtube e a plataforma FIFA+ de graça.

Prévia de Espanha x Costa Rica

As seleções de Espanha e Costa Rica se enfrentam pela segunda vez na história do futebol feminino. O primeiro e único duelo aconteceu em 09 de junho de 2015, na Copa do Mundo, pela fase de grupos, com empate em 1 a 1.

A Espanha é favorita no confronto contra a Costa Rica. O time espanhol venceu os cinco amistoso que disputou em abril, junho e julho deste ano contra a Noruega, China, Panamá, Dinamarca e Vietnã. Alexia Putellas, destaque do Barcelona, se esforça para recuperar a forma física após a lesão no ligamento cruzado anterior.

A Costa Rica, por outro lado, está sem Shirley Cruz, sua maior jogadora de todos os tempos. O elenco está repleto de jovens jogadoras que sonham com a vaga na próxima etapa da Copa do Mundo. Por isso, a treinadora Amelia Valverde deverá manter o time 100% titular. Por outro lado, o time precisa driblar a qualidade das veteranas da Espanha.

Horário: 04h30

Local : Estádio Sky, em Wellington, Nova Zelândia

: Estádio Sky, em Wellington, Nova Zelândia Arbitragem: Casey Reibelt

Quem é Alexia Putellas, destaque da Espanha?

A meia-atacante Alexis Putellas, de 29 anos, é considerada a melhor jogadora de futebol do mundo. Vencedora do prêmio Ballon D'Or em 2021 e 2022, e dois FIFA The Best, a atleta vai representar a Espanha na Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia. Fique de olho porque ela promete despontar em campo.

Alexis rompeu o ligamento do joelho direito em julho do ano passado. Desde então, vem se recuperando e treinando sozinha para voltar a jogar com toda a maestria que só ela tem. Tornou-se desfalque importante para o Barcelona e principalmente para a Espanha no ano passado, ficando fora da Eurocopa e de amistosos.

Com a camisa do Barcelona desde 2012, Alexis tem 371 partidas e 157 gols, de acordo com o Lance. Na Seleção da Espanha, a La Roja, balançou a rede em 25 oportunidades durante 90 partidas desde 2013, quando recebeu a sua primeira convocação.

Jogos mais recentes de Espanha e Costa Rica

A Espanha teve um desempenho superior ao da Costa Rica nos últimos desafios antes da Copa da FIFA. O elenco espanhol venceu os cinco amistosos, marcando 24 gols e sofrendo apenas dois gols da Noruega.

A Costa Rica, por outro lado, ganhou uma partida, contra o Haiti, e perdeu os outros quatro e sofreu 12.

ESPANHA:

13/07 de 2023: Vietnã 0x9 Espanha

05/07 de 2023: Dinamarca 0x2 Espanha

29/06 de 2023: Espanha 7x0 Panama

11/04 de 2023: Espanha 3x0 China

06/04 de 2023: Espanha 4x2 Noruega

COSTA RICA:

14/07 de 2023: Costa Rica 0x2 África do Sul

03/07 de 2023: Costa Rica 2x0 Haiti

01/07 de 2023: Guatemala 2x1 Costa Rica

29/06 de 2023: Costa Rica 0x4 Venezuela

11/04 de 2023: Escócia 4x0 Costa Rica

Quais os horários dos jogos da Copa do Mundo Feminina 2023?

No Brasil, os jogos da Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália e Nova Zelândia serão transmitidos no período da manhã, noite e madrugada. Pelo horário local, as partidas acontecem à tarde e a noite.

Nova Zelândia está 15 horas à frente de Brasília, a capital federal. Já a Austrália tem a diferença de estar 13 horas à frente da capital do Brasil. Por isso, os jogos serão exibidos sempre no período da manhã ou madrugada.

Horários dos jogos da fase de grupos : 01h30, 02h, 02h30, 03h, 04h, 04h30, 05h30, 07h, 06h30, 07h, 08h, 09h, 09h30, 21h, 22h, 23h e 23h30

: 01h30, 02h, 02h30, 03h, 04h, 04h30, 05h30, 07h, 06h30, 07h, 08h, 09h, 09h30, 21h, 22h, 23h e 23h30 Horários dos jogos das oitavas de final : 02h, 04h30, 05h, 06h, 07h30, 08h e 23h

: 02h, 04h30, 05h, 06h, 07h30, 08h e 23h Horários dos jogos das quartas de final : 04h, 04h30, 07h30 e 22h

: 04h, 04h30, 07h30 e 22h Horários da semifinal : 05h e 07h

: 05h e 07h Horários da final: 07h

