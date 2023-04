Onde vai passar jogo do Botafogo x Audax hoje na final da Taça Rio 2023

O Botafogo venceu o primeiro jogo da final da Taça Rio. Neste domingo, 9 de abril, reencontra o Audax para jogar o segundo embate pelo título da temporada. O Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, será o palco do jogo do Botafogo hoje às 16h (Horário de Brasília). Quem vai ficar com o troféu?

No primeiro jogo, o Glorioso venceu por 2 a 1, garantindo a vantagem do empate para ser campeão. O Audax, por outro lado, tem que marcar dois gols ou mais para se dar bem.

Por que o jogo do Botafogo vai ser em Volta Redonda?

Assim como foi no primeiro confronto da final, o duelo de volta entre Botafogo e Audax na final da Taça Rio também será jogado no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) confirmou a data e o local da final. O principal motivo é que a disputa entre Flamengo e Fluminense na final do Campeonato Carioca será realizado no Maracanã, ou seja, dois grandes jogos na mesma cidade e praticamente no mesmo horário poderiam causar problemas.

O Nilton Santos, casa do Fogão, recebeu o novo gramado sintético. As obras estavam sendo realizadas desde janeiro deste ano. O clube também ficou sem jogar em casa depois que o grupo Coldplay se apresentou no estádio.

Qual canal vai passar Botafogo x Audax hoje?

O jogo do Botafogo e Audax hoje será transmitido no BandSports ao vivo para todo o Brasil. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir a partida neste domingo.

Duas finais no Campeonato Carioca acontecem hoje. A Rede Bandeirantes deu prioridade para o Fla-Flu na TV aberta, mandando a disputa da Taça Rio no canal pago entre operadoras por assinatura.

Nenhum serviço de streaming está disponível para o torcedor que quer assistir na internet.

Conheça os grupos da Sul-Americana e as datas em 2023

E se der empate na final?

Caso o Audax vença o Botafogo por um gol, ou a soma dos dois placares dê empate, aí a disputa de pênaltis vai definir o campeão da Taça Rio. Os dois treinadores definirão os cobradores e, quem marcar mais gols entre as cobranças vai levantar a taça dourada.

Se as penalidades novamente apontarem o empate, aí as cobranças alternadas serão realizadas. Não tem prorrogação na final da Taça Rio.

Escalações de Botafogo e Audax

O português Luís Castro, técnico do Glorioso, ainda não pode contar com Patrick de Paula e Kayque, além do goleiro Gatito para o jogo do Botafogo hoje.

Para Caio Couto, comandante do Audax, nenhum novo desfalque foi assinalado no plantel de jogadores.

Provável escalação do jogo do Botafogo: Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Victor Cuesta, Marçal; Tchê Tchê, Marlon Freitas, Eduardo; Raí, Carlos Alberto e Tiquinho Soares.

Provável escalação do jogo do Audax: Leandro; Lucas Mota, Igor Amaral, Thomás Kayck, Kaio Cristian; Miticov, Romarinho, Vinícius Garcia; Clisman, Emerson Urso e Pablo Thomaz.

Campeões da Taça Rio

O Vasco é o maior campeão da história da Taça Rio com 11 títulos. O Botafogo ocupa a terceira posição com sete troféus, enquanto o Audax nunca venceu a competição.

Confira a lista completa dos ganhadores.

Vasco - 11 títulos

Flamengo - 9 títulos

Botafogo - 7 títulos

Fluminense - 4 títulos

Madureira - 2 títulos

Bangu - 1 título

Americano - 1 título

Resende - 1 título

América RJ - 1 título

Boavista - 1 título

Volta Redonda - 1 título

Leia também: Quanto ganha o campeão da Taça Rio de 2023?