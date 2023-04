Onde vai passar jogo do Real Madrid x Celta de Vigo online - 22/04

O Real Madrid ainda mantém viva a esperança de ser campeão espanhol na temporada. Neste sábado, 22 de abril, cumpre o desafio contra o Celta de Vigo na 30ª rodada do Campeonato Espanhol, às 16h. O jogo do Real Madrid vai ser no Santiago Bernabéu.

Os merengues venceram o Cádiz na última rodada enquanto o Celta perdeu para o Mallorca.

Quem vai passar o Real Madrid online hoje

O Star Plus vai transmitir o jogo do Real Madrid hoje às 16h, para todo o país ao vivo. Não dá para assistir a partida entre Real e Celta de Vigo na TV, mas é possível acompanhar todos os lances na internet.

É preciso ser assinante para ter acesso ao conteúdo do Star Plus. A plataforma está disponível no site (starplus.com), no aplicativo para dispositivos móveis como o celular, tablet, e até a smartv se o aparelho for compatível.

São três pacotes disponíveis ao torcedor. Com o avanço da tecnologia e dos serviços de streaming, dá para acompanhar os duelos de futebol com apenas um toque no celular.

Quantas rodadas faltam para acabar a La Liga?

Já foram 29 rodadas, por isso agora só faltam nove rodadas para acabar a temporada no Campeonato Espanhol. O Real Madrid ainda pode ser campeão, mas tem um longo caminho pela frente.

O Barcelona se mantém na liderança com 73 pontos, enquanto o Real tem 62 na vice-liderança. A diferença de onze pontos pode cair durante a reta final da temporada, mas os merengues tem que torcer por tropeços dos culés nas próximas rodadas.

O Campeonato Espanhol tem 38 rodadas com 20 clubes. São dois turnos, dezenove rodadas cada onde cada time se enfrenta duas vezes: uma como mandante a outra fora de casa.

Escalações de Real Madrid x Celta de Vigo

Real Madrid: Courtois; Militão, Rudiger, Nacho, Carvajal; Kroos, Tchouameni, Modric; Vini Júnior, Benzema e Rodrygo.

Celta de Vigo: Villar; Mallo, Aidoo, Núñez, Galán; Pérez, Beltrán, Veiga, Torre; Iago Aspas e Seferovic.

O técnico do Real Madrid, Ancelotti, não terá Mendy e Alaba disponíveis neste sábado.

Mingueza é o único desfalque do Celta.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Real Madrid C.F. (@realmadrid)

Quando é a semifinal da Champions?

A partida entre Real Madrid e Manchester City na semifinal da Champions League está marcada para 9 de maio, jogo de ida, e 17 de maio, jogo de volta, ambos às 16h, horário de Brasília.

O Real abre o confronto em casa na semifinal, enquanto o Manchester fecha a disputa na Inglaterra. Na temporada passada, o time espanhol venceu justamente o Manchester na semifinal para conquistar a vaga na decisão e, consequentemente, o 14º título da sua história.

Os merengues deixaram para trás o Liverpool nas oitavas de final e o Chelsea nas quartas.

Leia também: História do Real Madrid: 10 fatos que talvez você não saiba