Onde vai passar Nantes x Lyon hoje ao vivo na Copa da França - 05/04

Quem vai carimbar a vaga na final da Copa da França, Nantes x Lyon? Nesta quarta-feira, 5 de abril, as equipes duelam na semifinal para saber quem vai se classificar até a decisão da temporada. O palco do confronto vai ser o Stade de la Beaujoire, às 16h10 (horário de Brasília).

O Nantes derrotou o Lens nas quartas de final enquanto o Lyon ganhou do Grenoble.

Onde assistir Nantes x Lyon ao vivo hoje

A Copa da França não tem transmissão no Brasil. O jogo entre Nantes x Lyon hoje não vai passar em nenhum canal de televisão ou aplicativo de streaming.

O torcedor que realmente quer ficar por dentro do embate na semifinal da Copa da França pode optar por acompanhar os lances em tempo real na página do Twitter do Lyon ou do Nantes. As duas contas publicam fotos, vídeos e textos com as principais jogadas, além de alertar os gols.

Nenhum canal de TV ou serviço de streaming comprou os direitos de imagens da competição francesa.

Escalações de Nantes e Lyon

Depois de vencer o PSG no fim de semana, o Lyon está 100% concentrado para disputar a semifinal hoje. Mesmo com o Campeonato Francês à vista, o técnico Laurent Blanc deverá utilizar os titulares.

Do outro lado, Antoine Kombouaré, treinador do Nantes, também não deve poupar os principais atletas do seu plantel.

Nantes: Lafont; João Victor, Girotto, Pallois, Corchia; Chirivella, Blas, Sissoko; Mollet, Simon e Delort.

Lyon: Anthony Lopes; Lovren, Lukeba, Diomande; Kumbedi, Lepenant, Thiago Mendes; Tagliafico, Cherki, Lacazette e SaArr.

Por que o PSG não joga a Copa da França?

O Paris Saint-Germain foi eliminado nas oitavas de final pelo Olympique de Marseille e por isso não joga mais a Copa da França este ano.

Mesmo com Messi, Neymar e Mbappé, o grupo parisiense não conseguiu avançar na competição. No entanto, o time começou bem a sua trajetória ao vencer o Chateauroux na primeira rodada, depois o Pays de Cassel na segunda fase. Foi aí que perdeu para o Olympique nas oitavas de final.

Adversário na final da Copa da França

De um lado, Lyon e Nantes brigam na semifinal da Copa da França. Do outro, Annecy e Toulouse buscam fazer história com a classificação para a final.

A semifinal é jogada em partida única, ou seja, quem vence se garante na próxima fase. Em caso de empate a prorrogação será iniciada entre os dois elencos, constituída de dois tempos de 15 minutos cada. Caso a igualdade permaneça, aí a disputa de pênaltis decide quem vai para a final.

A fina da Copa da França está marcada para 29 de abril, sábado, com horário a ser definido.

