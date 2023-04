Onde vai passar o jogo do Benfica x Porto hoje ao vivo (07/04/23)

Tem clássico português nesta sexta! Benfica e Porto protagonizam acirrado embate pela 27ª rodada do Campeonato Português hoje, às 14h (Horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. O jogo do Benfica hoje traz dois elencos que disputam a primeira posição da tabela. A diferença entre os Benfica e Porto, o líder e o vice respectivamente, é de 10 pontos.

VEJA: Corinthians triunfa na estreia na Libertadores

Onde assistir o jogo do Benfica hoje ao vivo

O jogo do Benfica e Porto hoje será transmitido na ESPN 2 e Star Plus ao vivo nesta sexta-feira. O clássico português não tem transmissão na televisão aberta.

Com exclusividade, o canal da ESPN disponibiliza as imagens do confronto para todo o Brasil entre as operadoras de TV por assinatura. Isso significa que é preciso pagar a Sky, Claro, Oi ou Vivo para ter o acesso da emissora.

Quem não tem a TV paga pode tentar acompanhar no Star Plus, serviço de streaming da ESPN. A plataforma está disponível por R$ 32,90 ao mês com filmes, séries e esportes ao vivo no celular, tablet, computador ou smartv.

Escalações de Benfica x Porto

Os anfitriões ainda não podem contar com Julian Draxler, Ristic e Gonçalo Guedes, lesionados. Para o Porto, Francisco Meixedo, João Mário e Evanilson ainda estão fora.

Benfica: Vlachodimos; Antônio Silva, Grimaldo, Otamendi, Bah; Chiquinho, Florentino, Rafa; João Mário, Aursnes e Gonçalo Ramos.

Porto: Diogo Costa; Aquino, Pepe, Marcano, Sanusi; Eustáquio, Otávio, Uribe, Galeno; Taremi e Namaso.

Quando foi o último título português do Benfica?

O Benfica conquistou o título português pela última vez em 2018/19. Esta foi a 37ª conquista do elenco de Lisboa na competição nacional.

Naquele ano, o Benfica terminou em primeiro lugar com 87 pontos, conquistados em 28 vitórias, três empates e três derrotas na temporada, deixando Porto na segunda posição e o Sporting na terceira. O técnico era Bruno Lage.

Nos anos seguintes, Sporting e Porto levantaram a taça.

Histórico de Benfica e Porto

Em toda a história do futebol português, o duelo entre Porto e Benfica foi disputado em 93 oportunidades, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

O Porto é quem tem a vantagem com 44 vitórias, com apenas 25 triunfos ao Benfica e 24 empates. No quesito gols, o elenco de Porto também sai na frente com 136 gols contra 111 do time de Lisboa, segundo o Transfermarkt.

O último encontro entre os dois aconteceu em 21 de outubro de 2022, na temporada atual, pela décima rodada do Campeonato Português. O Benfica venceu por 1 a 0, no Estádio do Dragão.

Leia também: Quais são os maiores campeões do Campeonato Português?