Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Mirassol ao vivo (04/10/25)

Jogo vai ter transmissão exclusiva do streaming

Escrito por Anny Malagolini
jogo do corinthians Foto: Jarmoluk/ Pixabay

Neste sábado, 4 de outubro, tem jogo do Corinthians na Neo Química Arena. O timão enfrenta o Mirassol na 27ª rodada do Brasileirão, a partir das 21h (de Brasília). Os times estão em posição diferentes na tabela: o Alvinegro está na 13ª posição e o time do interior paulista em 5º lugar.

Onde assistir o Corinthians hoje?

O jogo desse sábado entre Corinthians e Mirassol terá transmissão do Sportv e Premiere, a partir das 21h. O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

O Premiere, pay-per-view da Rede Globo, está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo em todo o país. Quem assina o pacote de futebol por mês tem acesso à todos os jogos do seu time do coração no Campeonato Brasileiro.

Existe também a possibilidade de acompanhar através do mosaico, onde a tecnologia possibilita o torcedor a ver diferentes partidas ao mesmo tempo. Entre em contato com o seu operador para adquirir o pay-per-view. Dá para comprar o pacote apenas do seu time ou do campeonato completo.

Memphis Depay vai jogar? Escalação do jogo

O atacante Memphis Depay continua lesionado e não joga hoje.

Com isso, a escalação do Corinthians tem Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Maycon, José Martínez e Breno Bidon; Gui Negão e Yuri Alberto.

O Mirassol tem Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; José Aldo, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Alesson e Chico da Costa.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

