Onde vai passar o jogo do Flamengo x Botafogo hoje no Brasileirão

Nesta quarta-feira, dia 15 de outubro, o estádio Nilton Santos será palco do Clássico da Rivalida entre Flamengo e Botafogo, válido pela 28ª rodada da competição. Enquanto o Rubro-Negro briga pela liderança, o Fogão busca se consolidar na zona de classificação para a Libertadores.

Aproveite e veja o horário dos jogos do Brasileirão nesta rodada.

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje?

O jogo terá transmissão no Premiere e também dá para assistir pela TV Record e Cazé TV, ambos de forma gratuita. O jogo começa às 19h30.

Para acompanhar no Youtube no celular, Android ou iOS, ou então acesse o site www.youtube.com. Pesquise “CazéTV” e selecione o jogo que quer assistir. É de graça e não precisa se inscrever para ver o conteúdo.

Os torcedores poderão assistir ao jogo ao vivo pelo Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

Escalação

Para hoje, o Rubro Negro deve escalar Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Evertton Araújo), Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Lino.

Já a escalação do Botafogo terá Léo Linck; Mateo Ponte, David Ricardo (Gabriel Silva), Barboza, Marçal (Alex Telles); Allan e Marlon Freitas, Santi Rodríguez, Savarino, Cuiabano (Matheus Martins); Arthur Cabral.

Quem venceu mais, Flamengo ou Botafogo?

No Brasileirão, o Flamengo tem retrospecto superior ao Botafogo, analisando ao longo da era dos pontos corridos e as edições anteriores. Ao todo, foram 68 partidas, sendo 28 e 24 vitórias do Rubro Negro. O Fogão perdeu 16 vezes. .