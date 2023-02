Onde vai passar o jogo do Flamengo x Ceará na Supercopa do Brasil Feminina - 05/02

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Ceará na Supercopa do Brasil Feminina – 05/02

O Flamengo estreia na segunda edição da Supercopa do Brasil Feminina neste domingo, 5 de fevereiro, diante do Ceará, na primeira fase da competição. A bola vai rolar no jogo do Flamengo hoje no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, às 10h30 (Horário de Brasília).

O torneio de futebol feminino tem três fases com oito equipes: primeira rodada, semifinal e a final, todas em partidas únicas. Quem perde está eliminado e em caso de empate a disputa vai para os pênaltis.

Na primeira fase o sorteio da CBF define os confrontos e as chaves. Os vencedores avançam para a semifinal com o seguinte chaveamento: o Inter vai jogar contra o ganhador de Corinthians ou Atlético Mineiro. Na outra chave, Brasília joga com Flamengo ou Ceará.

O jogo do Flamengo feminino hoje vai passar na Globo, SporTV 3 e GloboPlay às 10h30, horário de Brasília.

A Rede Globo exibe a decisão da Supercopa do Brasil Feminina neste domingo para todo o Brasil, com exceção dos estados de SP e MG com narração de Daniel Pereira e comentários de Pedrinho, Renata Mendonça e Paulo César de Oliveira.

Para quem quer assistir na TV paga basta sintonizar o SporTV 3, disponível entre as operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Vivo, Oi e a DirecTV GO. Aqui, Márcio Meneghini é quem narra com os comentários de Sérgio Xavier e Carlos Eduardo Lino

Para assistir online o torcedor deve procurar o GloboPlay. Tem que ser assinante para ver o conteúdo dos canais SporTV, mas torcedores de todo o Brasil acompanham de graça na plataforma com as imagens da Globo.

Quem vai apitar o jogo de hoje?

No jogo do Flamengo hoje na Supercopa do Brasil Feminina, Charly Wendy Straub Deretti (FIFA) é quem vai apitar o embate contra o Ceará.

Lilian da Silva Fernandes Bruno e Thayse Marques Fonseca são assistentes, enquanto o quarto árbitro vai ser Joao Ennio Sobral.

Ficou definido que Simone Xavier de Paula E Silva será a analista de campo neste domingo.

