Onde vai passar o jogo do Flamengo x Fortaleza e escalação hoje

Jogo do Brasilerão começa às 19h30

Escrito por Anny Malagolini
Nesta sábado, 25 de outubro, o Flamengo visita na arena Castelão o Fortaleza, pela 30ª rodada do Brasileirão 2025. O jogo do Rubro-Negro começa às 19h30 (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo hoje ao vivo será transmitido no Premiere, a partir das 19h30, pelo horário de Brasília. Com exclusividade, o pay-per-view exibe o confronto do Brasileirão neste sábado para todos os assinantes da plataforma, seja de maneira online ou na TV fechada para os usuários.

Enquanto assinantes de operadoras como a Sky, Claro, Vivo e Oi tem acesso direito do Premiere como canal de TV, outros podem assistir o jogo de hoje pelo celular, tablet, computador ou na smart TV.

Assinantes GloboPlay também tem direito de acompanhar online pela plataforma.

O campeonato chega ao fim daqui 8 rodadas, então uma vitória é importante para o Flamengo assumir a liderança.

Escalação

A escalação do Flamengo deve contar com Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Saúl, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Plata.

O Fortaleza deve escalar Brenno, Mancuso, Brítez, Gastón Ávila, Bruno Pacheco; Pierre, Lucas Sasha e Pochettino; Herrera, Breno Lopes e Deyverson.

