Onde vai passar o jogo do Flamengo x Pyramids e escalação hoje

O Flamengo entra em campo contra o Pyramids neste sábado, 13 de dezembro, com objetivo de chegar na final do Intercontinental, e quem sabe conseguir mais um título no ano. O jogo do Flamengo acontece no Ahmad Bin Ali Stadium, em Doha, no Catar. Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

Neste sábado, além de torcer pelo Flamengo hoje na Globo e SporTV, também dá para acompanhar o jogo no Mundial de Clubes pela internet pela GE TV, Globoplay, CazéTV e Fifa+. A partida entre Flamengo e Pyramids começa às 14h (de Brasília).

Acompanhe a seguir como assistir em cada uma delas.

GLOBOPLAY

O GloboPlay, serviço de streaming da Rede Globo, retransmite as imagens da TV aberta em sua plataforma. O torcedor deve acessar a plataforma, tanto pelo site (www.globoplay.globo.com) e se inscrever na Conta Globo, ou até inserir a conta do Facebook, Google ou Apple.

Depois, escolher a opção “Agora na TV” e aí clicar no ícone da Globo. É de graça e o torcedor não precisa ser assinante para assistir a retransmissão do canal. Dá para ver tanto pelo computador como no aplicativo para celular, tablet e smartv.

Porém, se o torcedor quiser acompanhar as imagens do SporTV, aí terá que ser assinante.

CAZÉ TV

O canal do Casimiro, maior streamer do Brasil, transmite de graça o jogo do Flamengo hoje no Intercontinental de Clubes da FIFA. O CazéTV está disponível de maneira gratuita pelo Youtube e na Twitch. O torcedor não paga nada para ver a transmissão, e nem precisa ser cadastrar ou abrir conta. Basta digitar o nome do canal entre as plataformas e aí assistir.

FIFA+

A plataforma oficial da FIFA também exibe para os brasileiros o jogo do Flamengo hoje. Disponível pelo site (www.fifa.com), o produto exibe as imagens tanto pelo site, no computador, como entre os aplicativos dos dispositivos móveis.

Escalação

O Flamengo vai para a semifinal do Intercontinental sem entregar a escalação com antecedência. Com apenas três dias entre as quartas e a próxima partida, o técnico Filipe Luís admite que pode mexer no time e diz que a decisão só será tomada perto do jogo, de acordo com a recuperação física dos jogadores.

A provável escalação do Rubro-Negro tem Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Gonzalo Plata e Samuel Lino.

Do outro lado, o Pyramids trata o duelo como histórico. Comandado pelo croata Krunoslav Jurcic, o time egípcio tem no congolês Fiston Mayele seu principal destaque ofensivo e conta também com o brasileiro Ewerton Silva no ataque.

Se vencer hoje, o Flamengo joga contra o PSG na quarta-feira, dia 17.