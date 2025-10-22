Onde vai passar o jogo do Flamengo x Racing e escalação hoje
Jogo é pela semifinal da Libertadores 2025
Nesta quarta-feira, 22 de outubro, o Rubro-Negro recebe no Maracanã os argentinos do Racing pela ida da semifinal da Libertadores 2025. O jogo do Flamengo começa às 21h30 (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.
Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?
O jogo do Flamengo e Racing vai passar hoje na TV Globo, Ge TV e no Paramount. Na TV aberta, a transmissão começa logo após a novela Três Graças. A narração é de Luis Roberto, com os comentários de Junior e Roger Flores
Para se tornar assinante do Paramount é só acessar o site (www.paramountplus.com) pelo computador ou no próprio celular. Clique em “assine Paramount+”, depois a opção “continuar” e crie a sua conta. O site também irá pedir as informações para o pagamento.
O campeonato chega ao fim no dia 29 de novembro, então uma vitória nesta quarta é importante para o Flamengo chegar com vantagem na volta.
Escalação
A escalação do Flamengo deve contar com Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.
O Racing deve escalar Facundo Cambeses; Facundo Mura (Gastón Martirena), Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Santiago Sosa (Bruno Zuculini); Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny (Duván Vergara); Maravilla Martínez.