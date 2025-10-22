Futebol

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Racing e escalação hoje

Jogo é pela semifinal da Libertadores 2025

Escrito por Anny Malagolini
jogo do Flamengo Foto: Getty images

Nesta quarta-feira, 22 de outubro, o Rubro-Negro recebe no Maracanã os argentinos do Racing pela ida da semifinal da Libertadores 2025. O jogo do Flamengo começa às 21h30 (de Brasília). Veja a escalação e saiba onde assistir.

Em qual canal vai passar o jogo do Flamengo hoje?

O jogo do Flamengo e Racing vai passar hoje na TV Globo, Ge TV e no Paramount. Na TV aberta, a transmissão começa logo após a novela Três Graças. A narração é de Luis Roberto, com os comentários de Junior e Roger Flores

Para se tornar assinante do Paramount é só acessar o site (www.paramountplus.com) pelo computador ou no próprio celular. Clique em “assine Paramount+”, depois a opção “continuar” e crie a sua conta. O site também irá pedir as informações para o pagamento.

O campeonato chega ao fim no dia 29 de novembro, então uma vitória nesta quarta é importante para o Flamengo chegar com vantagem na volta.

Escalação

A escalação do Flamengo deve contar com Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.

O Racing deve escalar Facundo Cambeses; Facundo Mura (Gastón Martirena), Nazareno Colombo, Marcos Rojo e Gabriel Rojas; Santiago Sosa (Bruno Zuculini); Santiago Solari, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Tomás Conechny (Duván Vergara); Maravilla Martínez.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Onde assistir o jogo Real Madrid hoje x Juventus e palpites

Onde assistir o jogo do Sporting hoje x Olympique na Liga dos Campeões

Onde assistir o jogo do Al Nassr x GOA hoje e ao vivo

Em qual canal vai passar o jogo do Galo x Independiente Del Valle hoje (21/10/25)

Onde assistir o jogo Manchester City x Villarreal hoje ao vivo

Onde assistir o jogo do Bayer Leverkusen x PSG e palpite (21/10/25)

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes