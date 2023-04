Lesionado, o camisa 10 do Palmeiras é desfalque no ataque

PALMEIRAS: quem vai entrar no lugar do Rony?

Não é só de festa que vive o torcedor Palmeirense. O atacante Rony passou por cirurgia no antebraço, nesta segunda-feira (10), e ficará longe dos gramados por no mínimo,1 mês e meio. A lesão do jogador foi divulgada pelo treinador do Verdão, Abel Ferreira.

Por que o Rony não vai jogar?

Número 10 do atual campeão do Brasileirão, Rony teve uma lesão no antebraço direito e jogou no sacrifício na partida de volta da final do Paulistão, realizada no último domingo (09).

O título alviverde foi confirmado. Após a festa, em coletiva, o técnico alviverde, Abel Ferreira, comentou sobre a lesão do atleta, antes não divulgada.

“Vocês não sabem, mas o Rony nesses dois últimos jogos, atuou com o braço partido”. “No mínimo um mês e meio” (tempo de recuperação).

No Campeonato Paulista deste ano, Rony participou de 14 partidas, anotou 5 gols e deu 1 assistência. Detalhe que o único passe para gol na competição foi para “Flaco” López, que marcou o 4° gol contra o Água Santa, fechou o caixão e sacramentou o título alviverde.

Nesta segunda (10), o atacante passou por cirurgia. Ainda no hospital o jogador divulgou um vídeo com uma mensagem para os torcedores alviverdes, através do Instagram.

“Fala família Palmeiras, estou passando aqui para dizer que a cirurgia ocorreu tudo bem, e espero logo estar voltando aos gramados. Quero agradecer o carinho de todos, o apoio de todo mundo, avanti palestra, tamo junto”.

Quem entra no lugar do Rony?

Rony chegou ao Palmeiras em 2020. Inicialmente atuava como ponta. Entretanto, com a chegada de Abel Ferreira ao comando do Palestra, o jogador teve uma nova função em campo: Centroavante.

Para esta posição o Palmeiras tem alguns nomes. Rafael Navarro, Artur, Giovani. Breno Lopes e José “Flaco López”. Dois nomes são os mais cogitados para assumirem a posição.

O primeiro é o recém-contratado Artur. Porém, não poderá atuar pela Copa do Brasil, pois já defendeu as cores do RB Bragantino no torneio. O camisa 14 fez sua estreia com a camisa verde na derrota do Palmeiras ante o Bolívar, na última quarta-feira, pela Taça Libertadores.

Outra opção é José “Flaco López”. Vale lembrar que o argentino marcou nas duas últimas partidas do Verdão. Contra o Bolívar, pela Libertadores e contra o Água Santa, pelo Paulistão. Pelo recente bom desempenho, o camisa 18 deve entrar em campo na próxima quarta-feira contra a Tombense, pela Copa do Brasil.

Além de Rony, outros jogadores estão no Departamento Médico do clube. Piquerez (entrose no joelho direito), Bruno Tabata (lesão na coxa esquerda), Atuesta (lesão no joelho direito) e Mayke (entorse no tornozelo direito).

Além deles, mais um nome entrou para a lista. Raphael Veiga sentiu dores na coxa no último domingo (09). Nesta segunda, na reapresentação do elenco no CT, o meia passou por exames e teve confirmada uma lesão na coxa direita. O atleta não precisará passar por cirurgia e já iniciou o tratamento. O Palmeiras não divulgou o tempo que o camisa 23 ficará fora.

Quando é o próximo jogo do Palmeiras?

Depois da conquista do bicampeonato estadual, o Palmeiras já tem compromisso marcado. Receberá nesta quarta feira (12), a equipe da Tombense pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Palmeiras x Tombense – Jogo de ida – Terceira Fase – Copa do Brasil

Data: Quarta-feira, 12 de abril.

Horário; 20h – Horário de Brasília

Local: Allianz Parque