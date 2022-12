Por que goleiro Alisson vai usar o uniforme preto contra a Croácia na Copa?

A Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nesta sexta-feira, 9 de dezembro, pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. A equipe canarinho vai usar o tradicional uniforme amarelo mas com meião azul, enquanto o goleiro Alisson vai estrear o uniforme preto. Saiba como como será a roupa dos brasileiros.

VEJA: Time da Croácia é bom? Conheça o adversário do Brasil nas quartas

Por que o uniforme do goleiro Alisson é preto?

Para enfrentar a Croácia nesta sexta-feira, nas quartas de final, a Seleção Brasileira vai manter o uniforme amarelo na camiseta e azul nos calções. A informação foi confirmada pela FIFA e publicada no site oficial.

A única mudança é o meião azul. Já o goleiro Alisson vai estrear o uniforme preto no jogo contra a Croácia, de acordo com anúncio da FIFA. Esta será a primeira vez de maneira oficial que Alisson vai usar o novo uniforme.

No entanto, ainda resta saber como será de fato o uniforme preto de Alisson no jogo contra a Croácia. O escudo da CBF está em amarelo no site da Nike, mas em campo pode ser diferente à pedido da própria FIFA.

Não há um motivo em específico que faça o goleiro Alisson usar o uniforme preto contra a Croácia nesta sexta.

Na realidade, usar o conjunto todo em preto serve apenas para que o arqueiro faça a estreia do uniforme para os torcedores, já que ainda não foi utilizado na Copa do Mundo. Até então, todos os goleiros da Seleção Brasileira só usaram verde e cinza.

A única regra é que os jogadores não utilizem uniformes parecidos na mesma partida. As entidades determinam o uniforme e a FIFA confirma antes da bola rolar.

O goleiro da Croácia, entretanto, vai usar o uniforme verde, assim como foi na partida contra o Japão nas oitavas de final.

Confira o uniforme completo da Seleção Brasileira e também da Croácia, que vem com o tradicional uniforme xadrez em branco e vermelho.

🇭🇷 Croácia x Brasil 🇧🇷 Uniformes pic.twitter.com/5rxxtq34cg — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) December 8, 2022

Para o torcedor que quer conhecer a camisa preta do goleiro Alisson, veja uma prévia publicada pela CBF e disponível também à venda no site da Nike, patrocinadora oficial dos produtos da Seleção.

O nome da empresa, o logo da CBF e o número do goleiro estão em amarelo, enquanto a estampa de leopardo está impressa na camisa para homenagear a fauna brasileira.

Como assistir jogo do Brasil e Croácia na Copa?

A partida entre Brasil e Croácia nesta sexta-feira vai passar na Globo e no SporTV, ao vivo para todos os estados do país, enquanto as plataformas GloboPlay, canal do Casimiro, FIFA+ e o portal GE transmitem de graça o jogo das quartas de final.

Na Globo, pela TV aberta, o narrador Galvão Bueno é quem contará a história da partida para todo o público, enquanto Ana Thais Matos, Roque Junior e Júnior comentam. Já no SporTV, canal pago, Milton Leite comanda ao lado dos comentaristas Lédio Carmona, Pedrinho e Sandro Meira Ricci.

Nas plataformas digitais, dá para assistir de graça tanto pelo celular como no tablet, computador ou smartv. As opções do GloboPlay, canal do Casimiro, FIFA+ e o portal GE estão disponíveis ao torcedor.

+ Ele é bom? Conheça o goleiro da Croácia, rival do Brasil hoje