Por que o Abel Ferreira não vai treinar o Palmeiras hoje?

Na noite desta quarta-feira (12), às 20h (horário de Brasília), o Palmeiras estreará pela Copa do Brasil. Entretanto, o Verdão não será comandado por Abel Ferreira. Entenda o que aconteceu.

O atual campeão Paulista entrará em campo e fará sua estreia na Copa do Brasil. Porém, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira não poderá comandar a equipe tanto no jogo da ida quanto no jogo da volta, que ocorrerá no dia 26. Isso porque, o lusitano foi expulso na final da Supercopa do Brasil no dia 28 de janeiro.

Na ocasião, o Palmeiras venceu o Flamengo por 4 a 3 e ficou com o título. Já no final da partida, Abel reclamou de um escanteio claro não marcado para o alviverde. Por conta do protesto com a decisão de Wilton Pereira Sampaio, o técnico recebeu cartão vermelho. Além da expulsão, Abel chutou um microfone no gramado.

VEJA TAMBÉM: onde assistir Palmeiras x Tombense hoje

Quem vai substituir o Abel no Palmeiras hoje?

Como foi apenas advertido, João Martins será o treinador do Palmeiras na partida contra a Tombense, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Além desta partida, João retornará ao comando técnico do Verdão, no jogo da volta que acontece no dia 26 de abril.

João Martins já atuou na função pelo Palmeiras em outras 18 oportunidades. Ao todo, foram 12 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota.

Confira o que foi relatado na súmula pelo juiz sobre a expulsão do palmeirense:

“Aos 50 minutos do 2° tempo foi expulso com cartão vermelho direto o

técnico da equipe S.E. Palmeiras Abel Fernando Moreira Ferreira por protestar as decisões da arbitragem dando um "soco no ar" e chutando o microfone de captação de áudio.”

Por conta disso, no dia 8 de março, o STJD julgou os atos cometidos pelo técnico e sua comissão. Além do treinador, o auxiliar João Martins e o preparador de goleiros, Vitor Castanheira também foram julgados.

Abel recebeu punição de 2 jogos. Já Vitor Castanheira apenas 1. Por outro lado, João Martins foi apenas advertido. Desde que chegou ao Brasil, em novembro de 2020, Abel Ferreira já recebeu 6 cartões vermelhos.

Mesmo que a expulsão tenha ocorrido na Supercopa, Abel e Vitor terão de cumprir a suspensão no próximo campeonato organizado pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

No calendário, a Copa do Brasil é a competição nacional mais próxima após o fim da Supercopa. Portanto, Abel Ferreira estará apto e liberado para a estreia do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O debute acontecerá no próximo sábado, 15.

Palmeiras x Tombense – Jogo de Ida – Terceira Fase – Copa do Brasil

Data: Quarta-feira, 12 de abril.

Horário: 20h – Horário de Brasília

Local: Allianz Parque

Leia também: Jorge Jesus vai voltar para o Flamengo?