Onde assistir Everton x Manchester City hoje ao vivo e horário – 26/02/22

O Everton recebe o líder Manchester City na tarde deste sábado, 26/02, no Goodison Park, na cidade de Liverpool, a partir das 14h30 (Horário de Brasília), pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. Onde assistir Everton x Manchester City hoje ao vivo o torcedor confere a seguir.

Onde assistir Everton x Manchester City hoje

A partida entre Everton e Manchester City hoje vai passar somente no streaming Star +, a partir das 14h30 (Horário de Brasília).

A plataforma do streaming Star + pode ser assinada através do portal oficial (www.starplus.com) ou aplicativo pelos seguintes valores de R$32,90 até R$45,90 por mês.

Data: 26/02/2022

Horário: 14h30 (Horário de Brasília)

Árbitro:.

Local: Goodison Park, em Liverpool

Transmissão: Star +

Como estão as equipes na temporada?

O Everton vem de derrota para o Southampton no último fim de semana. Ocupando a décima sexta posição com 22 pontos, corre o risco extremo de chegar até a zona de rebaixamento no Campeonato Inglês. Por isso, o elenco comandado pelo ex-atleta Frank Lampard precisa se esforçar em campo com o melhor futebol e contar com a força da torcida para vencer o líder.

Do outro lado, o Manchester City permanece em primeiro lugar com 63 pontos, ou seja, tem a vantagem de três pontos diante do segundo colocado. Mesmo depois de tropeçar na rodada passada contra o Tottenham no clássico, o time de Guardiola ainda se mantém na ponta e, com a vitória neste sábado, pode aumentar a diferença.

Escalação do jogo do Everton e Manchester City

Frank Lampard, técnico do Everton, não poderá contar com Fabian Delph, Tom Davies Demarai Gray, Ben Godfrey, Yerry Mina e Doucoure, todos lesionados.

Do outro lado, Guardiola confirmou que Jack Grealish e Gabriel Jesus estão de volta ao plantel.

Everton: Pickford; Kenny, Keane, Digne, Holgate, Coleman; Doucouré, Allan, Delle Alli, Gray; Richarlison, Calvert-Lewin

Manchester City: Ederson; Dias, Walker, Cancelo, Laporte; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Sterling

Confira o último jogo do Everton x Manchester City.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe tudo sobre esportes 2022 e as últimas notícias do Brasil e do Mundo.