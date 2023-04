Onde vai passar Newcastle x Manchester United ao vivo e horário hoje - 02/04

Partida é válida pela 29ª rodada do Campeonato Inglês neste domingo; torcedor pode assistir na TV paga e no serviço de streaming ao vivo

O Manchester United visita o Newcastle neste domingo, 02 de abril, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês na reta final da temporada. No Estádio St. James' Park, a bola rola às 12h30 (Horário de Brasília). Os dois elencos ocupam a parte de cima da classificação.

Qual canal vai transmitir o jogo do Manchester United hoje

O canal ESPN e o streaming Star Plus transmitem o jogo do Manchester United neste domingo. Torcedores de todo o país podem assistir ao duelo do Campeonato Inglês com exclusividade.

Quem tem a TV paga em casa pode acompanhar tudo do próprio sofá, sem preocupações. Lembre-se que é preciso ter o canal dentro da programação.

A outra opção é assistir do aplicativo do celular, já que o Star Plus retransmite as imagens da ESPN na plataforma. São três pacotes distintos por R$ 32,90 até R$ 55,90 por mês, com acesso à filmes, séries e esportes ao vivo.

Como estão as equipes na Premier League?

Com duas vitórias seguidas, o Newcastle se mantém com 47 pontos na quinta posição. Os Magpies somam 12 vitórias, 11 empates e três derrotas no Campeonato Inglês, com o principal objetivo de ocupar a zona de classificação para a Champions League do ano que vem.

Mesmo com uma derrota e um empate nas costas, o United consegue se manter em terceiro lugar com 50 pontos, onze a menos que o segundo colocado. São 15 vitórias, cinco empates e seis derrotas na temporada, sem chances de brigar por título mas visando a permanência na parte de cima da tabela.

O resultado entre Tottenham e Everton é extremamente importnate para os dois. Se o Newcastle vencer terá que torcer contra os Spurs para se manter na zona de classificação, enquanto o United precisará do resultado negativo dos londrinos para seguir na terceira posição.

Escalações de Newcastle x Manchester United

Os anfitriões ainda não podem contar com Krafth e Almirón, ambos lesionados.

Já o United segue sem Casemiro, suspenso, e Garnacho, Eriksen e Van de Beek.

Newcastle: Pope; Burn, Botman, Schar, Trippier; Bruno Guimarães, Willock, Longstaff; Saint-Maximin, Isak e Murphy.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Martínez, Luke Shaw; Sabitzer, Fred, Bruno Fernandes; Antony, Rashford e Weghorst.

Harry Kane no United?

Sim, torcedor, a nova contratação pode sim acontecer. De acordo com o jornal inglês Daily Star, o Manchester United está preparando uma grande oferta para trazer o atacante para o noroeste da Inglaterra.

O valor, segundo o jornal, é de 80 milhões de euros, o mesmo que R$ 445 milhões na cotação atual. Porém, o Tottenham não quer perder o seu melhor jogador e planeja pedir uma fortuna por ele.

Bayern de Munique, Barcelona e Chelsea também mostraram desejo em repatriar o inglês.

Acesse o portal DCI e acompanhe todas as notícias da Premier League.