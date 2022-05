Premier League: onde assistir Arsenal x Leeds ao vivo e horário (08/05)

Buscando a vaga na Champions, o time do Arsenal promete entrar com tudo neste domingo, enquanto o Leeds busca escapar da zona de rebaixamento

O Arsenal enfrenta o Leeds neste domingo, a partir das 10h (Horário de Brasília), em busca dos três pontos para garantir a vaga na Champions da próxima temporada. O confronto é válido pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, jogando no Emirates Stadium, em Londres. Confira a seguir onde assistir Arsenal x Leeds ao vivo.

Onde assistir Arsenal x Leeds ao vivo hoje?

O jogo do Arsenal e Leeds hoje será transmitido ao vivo na ESPN e Star +, a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN é o grande responsável por exibir as emoções do Campeonato Inglês para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar a emissora e curtir os principais lances.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming por assinatura, com transmissão através do aplicativo para celular, tablet, computador e até mesmo na smart TV. Basta acessar o site e encontrar o melhor pacote para o seu bolso.

Informações do jogo do Arsenal x Leeds hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 10h

Local: Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra

Onde assistir: ESPN e Star +

Arsenal e Leeds no Campeonato Inglês

Contabilizando três vitórias seguidas nas últimas rodadas do Campeonato Inglês, o Arsenal tem um dos seus desafios mais difíceis nesta reta final da temporada europeia. Ocupando a 4ª posição da tabela com 63 pontos, o time londrino precisa da vitória neste domingo para assegurar a classificação até a Champions, dependendo de si mesmo.

Do outro lado, o Leeds vive o completo oposto do seu adversário. Em 17º com 34 pontos, precisa vencer de qualquer maneira o jogo deste domingo para escapar do rebaixamento, já que tem apenas dois pontos a mais que o Everton e, se perder o confronto e o time rival vencer na rodada, aí o Leeds é quem vai ocupar a posição da degola.

Escalações de Arsenal x Leeds hoje:

Provável escalação do Arsenal: Ramsdale; Nuno Tavares, Gabriel Magalhães, Holding, Tomiyasu; Xhaka, Elneny; Gabriel Martinelli, Odegaard, Saka; Nketiah. Técnico: Arteta

Provável escalação do Leeds: Meslier; Ayling, Llorente, Struijk, Firpo; Klich, Phillips, Raphinha, Rodrigo, Harrison; James. Técnico: Jesse Marsch

Retrospecto de Arsenal x Leeds

Leeds 1 x 4 Arsenal (Campeonato Inglês)

Arsenal 2 x 0 Leeds (Copa da Liga Inglesa)

Arsenal 4 x 2 Leeds (Campeonato Inglês)

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos do último jogo dos times.