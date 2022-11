Como assistir jogo do México hoje x Polônia ao vivo na TV e online

Seleções de México e Polônia disputam a primeira rodada do grupo C na Copa do Mundo do Catar

Com Robert Lewandowski em campo, a seleção da Polônia enfrenta o México nesta terça-feira, 22 de novembro, pela estreia do grupo C na Copa do Mundo do Catar em 2022. No Estádio 974, o jogo do México hoje começa às 13h (Horário de Brasília). Para saber como e onde assistir ao confronto fique por dentro no texto a seguir.

Como assistir o jogo do México hoje ao vivo

O torcedor pode acompanhar o jogo do México hoje contra a Polônia na Copa do Mundo tanto na televisão como no online, disponível nas opções:

Globo (na TV aberta)

SporTV (na TV fechada)

GloboPlay (aplicativo ou site www.globoplay.globo.com)

Portal GE (www.ge.globo.com)

FIFA+ (www.fifa.com ou aplicativo)

O torcedor de qualquer lugar do Brasil pode acompanhar no canal Globo, pela TV aberta, o confronto da Copa do Mundo entre Polônia e México nesta terça-feira. É isso mesmo torcedor, a emissora disponibiliza todos os embates da competição para você curtir de graça! A narração será de Gustavo Villani com comentários de Paulo Nunes, Rafinha e Sálvio Spinola.

Tem também a opção de curtir no SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi, DirecTV GO e a Vivo. Aqui, Rogério Corrêa conta a história ao lado de Renata Mendonça, Kléberson e Sandro Meira Ricci.

Para quem curte assistir online, é só sintonizar o GloboPlay pelo aplicativo ou através do próprio site. Cadastre-se na Conta Globo e aí você tem acesso direto à programação da Globo na plataforma de graça. Se preferir, pode assistir também no portal GE em qualquer lugar do país.

Se prefere assistir com exclusividade, o site da FIFA disponibiliza o FIFA+, serviço de streaming com sinal aberto para o Brasil inteiro. É só fazer o seu cadastro de maneira gratuita e curtir (www.fifa.com/fifaplus).

Qual grupo está a Polônia na Copa do Mundo?

A seleção da Polônia faz parte do grupo C da Copa do Mundo do Catar ao lado das seleções de Argentina, México e Arábia Saudita. A FIFA determinou os oito grupos da competição por sorteio.

Serão três rodadas em pontos corridos, onde cada vitória garante 3 pontos e o empate apenas 1 para os dois times na disputa. Ao fim da terceira e última rodada, somente os dois primeiros é que se garantem nas oitavas de final em busca da tão sonhada taça de ouro.

Os dois vencedores do grupo C vão jogar contra França Austrália, Dinamarca ou Tunísia, a depender das posições e resultados de cada um deles.

+ Jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira

Além da partida entre México e Polônia, outros três embates serão transmitidos nesta terça-feira, em 22 de novembro de 2022.

Este é apenas o terceiro dia de Copa do Mundo, mas que promete bom futebol para os torcedores apaixonados pelo maior evento esportivo do planeta. O destaque fica para a atual campeã França, que joga contra a Austrália.

Confira todos os horários dos jogos da Copa de hoje.

07h - Argentina x Arábia Saudita

(Globo, Sportv, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

10h - Dinamarca x Tunísia

(Globo, Sportv, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

13h - México x Polônia

(Globo, Sportv, GloboPlay, FIFA+ e portal GE)

16h - França x Austrália

(Globo, Sportv, GloboPlay, FIFA+, canal do Casimiro e portal GE)

