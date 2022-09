Qual canal vai passar jogo do Brasil hoje x Tunísia (27/9)?

Seleção Brasileira joga o último amistoso antes da Copa do Mundo do Catar

A Seleção Brasileira disputa o último amistoso preparatório antes da Copa do Mundo do Catar. No Parc des Princes, em Paris, a equipe canarinho enfrenta a Tunísia nesta terça-feira, 27 de setembro, às 15h30 (Horário de Brasília), com transmissão na TV aberta. Saiba em qual canal vai passar jogo do Brasil hoje e como assistir ao vivo.

Qual canal vai passar jogo do Brasil hoje ao vivo

O jogo do Brasil hoje vai passar na Globo, na TV aberta, e no SporTV, pela TV fechada, a partir das 15h30 (Horário de Brasília), para todo o país ao vivo. Além disso, o torcedor também pode curtir através do GloboPlay de graça.

Com transmissão para todos os estados ao vivo, o amistoso entre Brasil e Tunísia vai passar na Globo, na TV aberta, com narração de Galvão Bueno e comentários de Junior, Ana Thaís Matos e Sandro Meira Ricci. Basta sintonizar no canal principal e afiliadas para curtir ao vivo.

Outra opção é acompanhar no SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Aqui, Luiz Carlos Jr. narrar a história da partida ao lado de Lédio Carmona e Pedrinho. Mas para quem gosta de assistir pelo celular, a oportunidade é no GloboPlay, plataforma de streaming, mas sem pagar nada.

É isso mesmo torcedor, dá para assistir no serviço de streaming sem precisar ser assinante. Basta se cadastrar no site da Globo com e-mail e a senha, ou se preferir acessar com a conta do Facebook, Apple ou Google, clicar em “Agora na TV” e pronto.

O aplicativo GloboPlay está disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

BRASIL X TUNÍSIA:

Horário: 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Parc des Princes, em Paris, na França

Qual canal vai passar jogo do Brasil hoje: Globo, SporTV e GloboPlay

Depois de vencer Gana por 3 x 0, a Seleção Brasileira disputa o seu último compromisso antes da Copa do Mundo do Catar. Para o jogo desta terça-feira, o técnico Tite deve optar por uma escalação diferente da usual, já que utiliza os confrontos como preparação ao Mundial. Em 2022, o elenco canarinho venceu seis partidas e empatou uma, e assim pretende seguir para a estreia da Copa do Mundo da FIFA.

Do outro lado, a Tunísia também vai disputar o Mundial no Catar. O elenco está em boa fase, com três vitórias nos últimos amistosos que disputou no ano, além de se manter na liderança do grupo nas Eliminatórias para a próxima edição da Copa Africana. Por isso, o elenco deve ser 100% titular na partida desta terça-feira.

Escalação do jogo do Brasil hoje

Para o amistoso desta terça-feira, é esperado que Tite troque algumas peças do elenco titular com o intuito de observar diferentes escalações. Vini Júnior é dúvida, assim como o goleiro Alisson.

A única baixa do técnico é Alex Sandro, substituído por Renan Lodi, jogador do Nottingham Forest, após se lesionar nos treinos da Juventus.

Provável escalação do Brasil: Alisson (Weverton); Danilo, Alex Telles, Marquinhos, Thiago Silva; Casemiro, Lucas Paquetá, Fred, Raphinha; Neymar e Richarlison.

Provável escalação do Tunísia: Ben Said; Ifa, Mathlouthi, Talibi, Maaloul; Laidouni, Sassi, Skhiri; Khazri, Khenissi e Khaoui. Ao plantel de jogadores da Tunísia, nenhum atleta está fora ou é nova baixa.

Últimos jogos de Brasil e Tunísia

BRASIL

Japão 0 x 1 Brasil – 06/06/2022 – Amistoso

Brasil 3 x 0 Gana – 23/09/2022 – Amistoso

TUNÍSIA

Japão 0 x 3 Tunísia – 14/06/2022 – Copa Kirin

Comores 0 x 1 Tunísia – 22/09/2022 – Amistoso

Quando o Brasil estreia na Copa do Mundo?

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo em 24 de novembro de 2022, quinta-feira, contra a Sérvia pela primeira rodada do grupo G, às 16h (horário de Brasília). O luxuoso Estádio Lusail Iconic, em Lusail, no Catar, será o palco da estreia do Brasil.

Além de Brasil e Sérvia, também estão no grupo G as equipes de Camarões e Suíça. A fase de grupos é realizada em três rodadas por pontos corridos, ou seja, cada vitória garante ao elenco 3 pontos enquanto o empate apenas 1 aos dois.

Ao fim da primeira fase, os dois primeiros colocados de cada grupo vão para as oitavas de final, depois as quartas, semifinal e por fim a final.

A Copa do Mundo tem trinta e duas seleções dos mais variados continentes. A abertura da competição será no domingo, dia 20 de novembro, com o duelo entre Catar e Equador.

