Saiba onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje no Paulistão. Foto: Reprodução/Cesar Greco/ Palmeiras

Como assistir ao jogo do Palmeiras x Ituano hoje, que pode mudar os rumos do Paulistão 2023

Qual o horário do jogo do Palmeiras hoje x Ituano no Paulistão 2023

É dia de decisão no Campeonato Paulista. O atual campeão Palmeiras recebe o Ituano na tarde deste domingo, 19 de março, para a disputa da semifinal. Valendo a vaga na grande final, a disputa será no Allianz Parque, na capital paulista. Quem será o primeiro finalista do futebol? Veja o horário do jogo do Palmeiras.

Horário do jogo palmeiras hoje

O jogo do Palmeiras x Ituano está previsto para às 16 horas, conforme o horário de Brasília. O jogo do Palmeiras hoje terá transmissão da Record TV, TNT, Premiere, HBO Max, Paulistão Play e Youtube.

É assistir de graça o jogo do Palmeiras no Paulistão na Record, canal da TV aberta. A emissora vai transmitir a decisão para todo o Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, com narração de Lucas Pereira e comentários de Dodô e Renato Marsiglia.

Outra opção para assistir de graça é através do canal do Paulistão no Youtube. A plataforma de vídeos exibe o duelo para todo o território nacional pela internet. É só acessar o site, procurar pelo jogo ao vivo e curtir.

O que acontece em caso de empate?

O Palmeiras é o dono da melhor campanha no Paulistão. Com 31 pontos, venceu nove partidas, empatou quatro e não perdeu nenhuma. Terminou em primeiro lugar no grupo D e venceu o São Bernardo com Rony nas quartas de final.

Do outro lado, o Ituano é a grande surpresa da temporada. Em 12º na classificação geral com 13 pontos, o elenco acumula três vitórias, quatro empates e seis derrotas. Nas quartas de final ganhou do São Paulo nos pênaltis após o empate o tempo regulamentar.

Se o tempo normal do jogo entre Palmeiras e Ituano terminar empatado, aí a disputa de pênaltis é que vai definir quem avança para a final do Campeonato Paulista.

O regulamento da FPF, Federação Paulista de Futebol, não prevê prorrogação na competição.

Dia de #TBT? Então bora relembrar os confrontos das últimas três semifinais do @Paulistao! ⏪ Domingo tem! 👊🐷#AvantiPalestra pic.twitter.com/B1IEMgFC9k — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 16, 2023

Escalações de Palmeiras x Ituano

Para o duelo deste domingo, no Campeonato Paulista, as equipes deverão se formar da seguinte forma:

Provável escalação do jogo do Palmeiras:

Goleiro - Weverton;

Lateral - Marcos Rocha,

Lateral - Piquerez,

Zagueiro - Gustavo Gómez,

Zagueiro - Murilo;

Volante - Zé Rafael,

Volante - Gabriel Menino,

Meia - Bruno Tabata,

Meia - Raphael Veiga;

Atacante- Dudu,

Atacante - Rony.

Provável escalação do jogo do Ituano:

Goleiro - Jefferson Paulino

Lateral - Raí Ramos

Lateral - Iury

Zagueiro - Claudinho

Zagueiro - Bernardo Schappo

Volante - André Luiz

Meia - Marcelo Freitas

Meia - Eduardo Person

Atacante - Quirino

Atacante - Gabriel Barros

Atacante - Paulo Victor

