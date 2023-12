Quanto ganha o 2º lugar no mundial de clubes da fifa 2023

Premiação do Mundial é entregue em dólar - Foto: Reprodução/Niserin by Getty Images

Fluminense e Manchester City vão disputar a final do Mundial de Clubes da FIFA na próxima sexta-feira, 22 de dezembro, às 15h (de Brasília), no King Abdullah Sports City. Além do campeão, o vice também fatura uma premiação em dinheiro por disputar o torneio intercontinental.

Qual é a premiação no Mundial de Clubes 2023?

O campeão do Mundial de Clubes vai faturar US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões), enquanto o segundo colocado fica com US$ 4 milhões (R$ 19,7 milhões na cotação de dezembro). As quantias serão entregues para Fluminense e Manchester City, a depender do resultado da final.

Diferente de competições como a Libertadores, Sul-Americana e Champions League, o Mundial de Clubes não dá premiação em dinheiro a cada fase que o time avança. Ao fim do torneio, a FIFA entrega valores diferentes de acordo com as posições de cada elenco, do 1º ao 7º e último lugar na classificação geral.

O primeiro colocado fatura o valor mais alto na premiação, enquanto o vice, time que perde a final, leva o segundo maior número. O terceiro lugar, além da medalha de bronze, vai levar U$ 2,5 milhões (R$ 12,3 milhões) e o quarto lugar US$ 2 milhões (o mesmo que R$ 9,8 milhões).

O valor da premiação não sofreu alterações desde a última edição, com o Real Madrid, campeão, e o Al Hilal, vice, faturando US$ 5 milhões e US$ 4 milhões respectivamente.

Acompanhe todos os valores da premiação do Mundial de Clubes, de acordo com a FIFA.

Campeão: US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões)

Vice-campeão: US$ 4 milhões (R$ 19,7 milhões)

Terceiro lugar: U$ 2,5 milhões (R$ 12,3 milhões)

4º lugar: US$ 2 milhões (R$ 9,8 milhões)

5º lugar: US$ 1,5 milhão (R$ 7,4 milhões)

6º lugar: US$ 1 milhão (R$ 4,9 milhões)

7º e último lugar: US$ 500 mil (R$ 2,4 milhões)

Existe outra premiação no Mundial?

Além do prêmio em dinheiro para as sete equipes, a FIFA também distribui US$ 20 mil (o mesmo que R$97,7 mil) para o time com o melhor comportamento dentro e fora de campo, intitulado de "Fair Play Contest".

Instituído em 2021, com a vitória do Chelsea sob o Palmeiras na final, e utilizada também em 2022, a entidade manterá o prêmio em 2023. De acordo com o regulamento da FIFA, o valor entregue ao clube deve ser utilizado exclusivamente para comprar materiais esportivos para as categorias de base.

Fair Play significa "Jogo Limpo", por isso a equipe com a melhor maneira de jogar em campo vai levar para casa a bolada em dólares. Em 2021, o Chelsea faturou o valor, enquanto em 2022 o Real Madrid levou o número

Alguns dos itens que são levados em consideração na hora de escolher o vencedor é o time com menos cartões amarelos e vermelhos, além de faltas e penalidades.

Como é a taça do Mundial de Clubes?

Fluminense ou Manchester City vão faturar a premiação em dinheiro, o título de melhor equipe do mundo, medalhas de ouro e a tão desejada taça do Mundial de Clubes da FIFA. Em sua base, o logo da FIFA pode ser visto, enquanto na ponta uma bola de futebol, ilustrando o globo com os continentes, remete a ideia de que o time está conquistando o mundo.

Segundo o portal GZH, a taça do Mundial é banhada a ouro e folheada em metal. São seis pilares de prata que identificam cada um dos continentes: Europa, América do Sul, América do Norte, Central e Caribe, África, Ásia e Oceania.

No entanto, o tradicional formato do Mundial de Clubes será extinto após a edição de 2023, já que a FIFA optou por alterar por completo o modelo de disputa do torneio.

Ganhadores do Golden Ball

Além de premiar as equipes, a FIFA entrega ao fim da competição o prêmio Golden Ball para o jogador eleito o melhor em toda a competição. Desde 2000, há sete brasileiros na lista dos vencedores, desde Edilson, do Corinthians, até Vinicius Junior, do Real Madrid.

Confira a lista completa de acordo com a FIFA.

2000: Edilson (Corinthians)

2005: Rogerio Ceni (Sao Paulo)

2006: Deco (Barcelona)

2007: Kaka (AC Milan)

2008: Wayne Rooney (Manchester United)

2009: Lionel Messi (Barcelona)

2010: Samuel Eto'o (Inter Milan)

2011: Lionel Messi (Barcelona)

2012: Cassio (Corinthians)

2013: Franck Ribery (Bayern Munich)

2014: Sergio Ramos (Real Madrid)

2015: Luis Suarez (Barcelona)

2016: Cristiano Ronaldo (Real Madrid)

2017: Luka Modric (Real Madrid)

2018: Gareth Bale (Real Madrid)

2019: Mo Salah (Liverpool)

2020: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

2021: Thiago Silva (Chelsea)

2022: Vinicius Junior (Real Madrid)

