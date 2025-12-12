Que horas é o jogo do Flamengo contra o Pyramids sábado

Apenas três dias após derrotar o Cruz Azul no Clássico das Américas da FIFA, o Flamengo volta a campo para enfrentar o Pyramids. O jogo acontece neste sábado, 13 de dezembro, e o vencedor do duelo carimba sua vaga na final contra o PSG.

Horário do jogo do Flamengo hoje

Com transmissão para todo o país na televisão e também na internet, a bola rola às 14h (de Brasília). A torcida pode assistir o Rubro-Negro em campo na TV Globo, SporTV, CazéTV e GETV, além do Globoplay. O jogo é no Estádio Ahmad bin Ali.

O Yyramids deve escalar El Shenawy; Chibi, Galal (Gabr), Samy e Mohamed Hamdi; Lasheen, Touré, Zalaka, Atef e Hafez (Ewerton); Mayele.

O Flamengo tem Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

O que é o Intercontinental?

O objetivo da Copa Intercontinental da FIFA de 2025 é simples: coroar o campeão dos campeões do futebol mundial. O vencedor do jogo terá uma vaga na final da Copa Intercontinental da FIFA de 2025, onde o Paris Saint-Germain (PSG) o aguarda. A partida será disputada em 17 de dezembro no Catar.

O Flamengo desembarcou no Catar em grande forma. A vitória por 2 a 1 sobre o Cruz Azul confirmou o domínio regional do clube e coroou um mês incrível, no qual conquistaram a Copa Libertadores da CONMEBOL de 2025 e o Brasileirão antes de viajar para o Oriente Médio.

O Pyramids FC, vencedor da Liga dos Campeões da CAF de 2024/25, também chega com muita motivação. A equipe ocupa a segunda posição no Campeonato Egípcio e perdeu apenas uma vez em doze partidas.