Que horas é o jogo do Flamengo x Cruz Azul hoje ao vivo

O Ahmad Bin Ali Stadium, em Doha, no Catar, estará lotado nesta quarta-feira, 10 de dezembro, para o jogo do Flamengo e Cruz Azul na pela segunda fase do Intercontinental de Clubes. Se perder, o clube comandado por Filipe Luís está fora da competição.

Horário do jogo do Flamengo hoje

A bola rola às 14h, horário de Brasília, com transmissão para todo o país na televisão e também na internet. A torcida pode assistir o Rubro-Negro em campo na TV Globo, SporTV, CazéTV e GETV, além do Globoplay.

O Cruz Azul deve escalar Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira e Piovi; Jeremy Marquez, Faravelli, Rotondi e Omar Campos; Gabriel Fernandez, Rivero e Sepulveda. Técnico: Nicolás Larcamon.

O Flamengo vai com seu esforço máximo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino, Bruno Henrique.

O que é o Intercontinental?

O objetivo da Copa Intercontinental da FIFA de 2025 é simples: coroar o campeão dos campeões do futebol mundial. O torneio será disputado no Estádio Ahmad bin Ali nos dias 10, 13 e 17 de dezembro.

O Cruz Azul, atual campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, buscando adicionar mais alguns troféus para fechar o ano com chave de ouro.

Como vencedores da Copa dos Campeões da Concacaf, o clube mexicano se classificou para a Copa Intercontinental da FIFA, onde competirá contra os demais campeões continentais do mundo.