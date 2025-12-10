Futebol

Que horas é o jogo do Flamengo x Cruz Azul hoje ao vivo

Jogo do Intercontinental acontece nesta quarta-feira, 10 de dezembro

Escrito por Anny Malagolini
Que hora é o jogo do Flamengo Foto: Getty Images

O Ahmad Bin Ali Stadium, em Doha, no Catar, estará lotado nesta quarta-feira, 10 de dezembro, para o jogo do Flamengo e Cruz Azul na pela segunda fase do Intercontinental de Clubes. Se perder, o clube comandado por Filipe Luís está fora da competição.

Horário do jogo do Flamengo hoje

A bola rola às 14h, horário de Brasília, com transmissão para todo o país na televisão e também na internet. A torcida pode assistir o Rubro-Negro em campo na TV Globo, SporTV, CazéTV e GETV, além do Globoplay.

O Cruz Azul deve escalar Gudiño; Willer Ditta, Erik Lira e Piovi; Jeremy Marquez, Faravelli, Rotondi e Omar Campos; Gabriel Fernandez, Rivero e Sepulveda. Técnico: Nicolás Larcamon.

O Flamengo vai com seu esforço máximo: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino, Bruno Henrique.

O que é o Intercontinental?

O objetivo da Copa Intercontinental da FIFA de 2025 é simples: coroar o campeão dos campeões do futebol mundial. O torneio será disputado no Estádio Ahmad bin Ali nos dias 10, 13 e 17 de dezembro.

O Cruz Azul, atual campeão da Copa dos Campeões da Concacaf, buscando adicionar mais alguns troféus para fechar o ano com chave de ouro.

Como vencedores da Copa dos Campeões da Concacaf, o clube mexicano se classificou para a Copa Intercontinental da FIFA, onde competirá contra os demais campeões continentais do mundo.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Veja a possível escalação do Corinthians contra o Cruzeiro hoje

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje x Cruzeiro na internet

Em qual canal vai passar o jogo do Benfica x Napoli hoje online e escalação

Próximo jogo do Flamengo no Intercontinental será contra Pyramids

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Cruz Azul e escalação hoje

Onde assistir o jogo do Corinthians x Jaraguá na final do futsal LNF

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes