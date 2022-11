Que horas é o jogo da Bélgica hoje x Marrocos (27/11) - saiba o canal e como assistir online a Copa

A talentosa geração da Bélgica entra em campo neste domingo, 27 de novembro, para enfrentar o Marrocos na segunda rodada do grupo F na Copa do Mundo do Catar. Líder do grupo com três pontos, os belgas podem encaminhas a vaga até as oitavas de final. O jogo da Bélgica hoje vai ser às 10h (horário de Brasília), no Estádio Al Thumama, por isso saiba onde vai passar e todas as informações da partida de hoje na Copa.

Participam do grupo F as seleções de Bélgica, Marrocos, Canadá e Croácia.

Que horas é o jogo da Bélgica hoje na Copa do Mundo?

O jogo da Bélgica hoje vai ser às 10h (Horário de Brasília). Na programação, é o segundo no domingo pelo oitavo dia de Copa do Mundo no Catar.

Uma semana atrás, a cerimônia de abertura era realizada no Estádio Al Bayt, com o duelo entre Catar e Equador na rodada de estreia. Hoje, a segunda rodada tem início em dois diferentes grupos.

Como o Catar está na frente do Brasil por 6 horas, os jogos são transmitidos no Brasil entre os horários da manhã e a tarde.

Lembre-se que moradores dos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Roraima e Fernando de Noronha devem se atentas as diferenças de horário.

Como assistir o jogo da Bélgica hoje?

Procurando saber onde assistir o jogo da Bélgica hoje na Copa do Mundo? Você tem as opções a seguir para curtir ao vivo a partida:

Globo (TV aberta)

SporTV (TV fechada)

GloboPlay (no site www.globoplay.globo.com ou aplicativo)

GE (site www.ge.globo.com)

FIFA+ (aplicativo ou site www.fifa.com)

Na TV aberta para todo o Brasil, Gustavo Villani narra a partida na Globo ao lado dos comentaristas Diego Ribas e Paulo Nunes.

Para quem gosta de assistir tudo na TV fechada é só sintonizar o SporTV, canal disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Aqui, é Everaldo Marques quem narra e Maurício Noriega e Hernanes comentam.

Outras opções são as plataformas GloboPlay, o site do GE de graça e o FIFA+, com sinal aberto no site e no aplicativo para todo o público do Brasil online.

Onde vai ser o jogo da Bélgica hoje?

Bélgica x Marrocos hoje vai ser disputado no Al Thumama Stadium, em Doha, no Catar. Com capacidade para receber 44 mil torcedores, o estádio representa o gahfiya, um boné usado por homens e meninos no Oriente Médio.

O espaço vai receber seis partidas na fase de grupos, além de um jogo nas oitavas de final e um nas quartas, marcado para 4 e 10 de dezembro no calendário da Copa do Catar.

🏟 Al Thumama Stadium 🗓 6 group stage & 2 knockout stage matches 🌲 Named after a native tree from the area pic.twitter.com/xFm94NYE26 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2020

Escalação do jogo da Bélgica hoje

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Debast, Alderweireld, Verthongen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Eden Hazard e Batshuayi.

Provável escalação de Marrocos: Bounou; Hakimi, Aguerd, Saiss, Attiat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri e Boufal.

De um lado, os belgas tem o melhor goleiro do mundo na temporada, Courtois. No ataque, o destaque vai para o trio De Bruyne, Eden Hazard e Batshuayi.

Do outro lado, o Marrocos espera contar com o grande desempenho de En-Nesyri e Boufal para sair na frente do placar em busca do seu primeiro triunfo na Copa do Mundo.

Classificação do grupo F na Copa do Mundo

A Bélgica é a única seleção com 3 pontos no grupo F. Isso significa que, se vencer neste domingo, estará classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo no Catar.

Na vice-liderança vem a Croácia com apenas um ponto, assim como Marrocos enquanto Canadá tentará o seu primeiro triunfo na competição.

GRUPO F

1 Bélgica - 3 pontos

2 Croácia - 1 ponto

3 Marrocos - 1 ponto

4 Canadá - 0 pontos

